Viele Tote bei Anschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul

dpa Kabul. Bei einem der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul seit Jahren sind in der Nähe der deutschen Botschaft mindestens 20 Menschen getötet worden. Nach offiziellen Angaben wurden etwa 300 Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Die deutsche Botschaft liegt rund 300 Meter vom Anschlagsort entfernt. Bislang hat sich keine Gruppe zu der Tat bekannt. Es ist der achte schwere Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn. Hunderte Menschen sind bei den Anschlägen der Taliban und des IS getötet oder verletzt worden.