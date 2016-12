Viele Tote bei Kircheneinsturz in Nigeria

dpa Abuja. In Nigeria sind beim Einsturz einer vollbesetzten Kirche viele Menschen getötet worden. Die genaue Zahl der Toten in der Stadt Uyo war am Mittag noch unklar. Mehr als 200 Leichen seien in sein Krankenhaus gebracht worden, zitierte die Zeitung „Punch“ den Chef der örtlichen Universitätsklinik. In dem Kirchenneubau fand Augenzeugen zufolge ein Festgottesdienst statt, um einen Bischof ins Amt zu heben. Dann stürzte das Dach ein. Das Gebäude soll für mehrere tausende Menschen ausgelegt gewesen sein.