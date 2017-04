Vier Festnahmen bei Antiterror-Aktion in London

dpa London. Bei einer Antiterror-Aktion in London und Kent hat die Polizei in der Nacht vier Verdächtige festgenommen. Eine Frau sei bei dem Einsatz angeschossen worden, berichtete die Agentur PA. Über ihren Zustand gibt es keine weiteren Angaben. Nach Angaben der Polizei stand dieser Einsatz nicht im Zusammenhang mit der gestrigen Festnahme eines Mannes wegen Terrorverdachts in der Nähe des britischen Parlaments. Der Mann hatte mehrere Messer bei sich.