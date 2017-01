Vier israelische Soldaten sterben bei Laster-Anschlag in Jerusalem

dpa Jerusalem. Israelische Soldaten sind bei einem Ausflug in Jerusalem unterwegs. Als sie an einem Aussichtspunkt aus dem Bus steigen, rast ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Gruppe. Bei diesem LKW-Anschlag wurden vier israelische Soldaten getötet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „grausamen und tragischen Terroranschlag“. Er sieht mögliche Parallelen zu ähnlichen Attacken in Europa. Man werde eine Reihe von Schritten unternehmen, „um sicherzustellen, dass solche Vorfälle sich nicht wiederholen“.