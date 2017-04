Vier Tote bei Frontalzusammenstoß in Sachsen

dpa Leipzig. Bei einem Frontalzusammenstoß in Sachsen sind heute vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Ein 61 Jahre alter Autofahrer war auf der B6 bei Oschatz im Norden Sachsens in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Der 61-Jährige, seine Beifahrerin sowie Fahrer des anderen Autos und eine Mitfahrerin starben noch am Unfallort. Eine 58-jährige Insassin im Auto des Unfallverursachers überlebte schwer verletzt.