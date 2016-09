Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilsumer Straße in Kalle bei Hoogstede sind am Montag ein Mensch schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Sie saßen in zwei Autos, die auf der Wilsumer Straße zusammenstießen.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag in Kalle zusammengestoßen. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Foto: Stephan Konjer

Vier Verletzte nach Zusammenstoß in Kalle

Kalle. Im Hoogsteder Ortsteil Kalle sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 21-jähriger Litauer gegen 17 Uhr mit einem Ford auf der Vechtetalstraße von Tinholt nach Kalle. In Höhe der Gaststätte „Vechtetalstübchen“ wollte der Mann die Wilsumer Straße (K 14) überqueren. Dabei übersah er offenbar ein von rechts kommendes Auto eines 59-jährigen Wilsumers. Dieser fuhr mit einem Hyundai von Hoogstede in Richtung Wilsum. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Dabei zog sich der 59-Jährige schwere Verletzungen zu. Die drei Insassen des Fords wurden leicht verletzt. Alle vier Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Weil man zunächst davon ausgegangen war, dass Menschen eingeklemmt wurden, rückte die Feuerwehr Hoogstede mit vier Fahrzeugen und 28 Rettungskräften aus. Aus Emlichheim eilten zwei Fahrzeuge mit zehn Helfern an den Unfallort. Dort stellte sich dann heraus, dass glücklicherweise niemand eingeklemmt war. Die Kreuzung musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. An derselben Stelle hatte es erst vor einigen Tagen einen Verkehrsunfall mit Blechschaden gegeben, in den drei Autos verwickelt waren.