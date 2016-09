Voget schießt Gildehaus zum Sieg gegen Eintracht

Nach dem 2:1-Erfolg des Bezirksliga-Aufsteigers TuS Gildehaus am Nordhorner Heideweg fehlten Eintracht-Trainer Baysoy die Worte. Der VfL Weiße Elf holte in Emsbüren ein Remis, während Wietmarschen auch in Spelle verlor.

Nordhorn. Der SV Eintracht TV hat das Bezirksliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Gildehaus mit 1:2 verloren. Sieben Punkte liegen nun schon zwischen den Nordhornern und den Gildehausern – und es ist überraschenderweise der TuS, der als Dritter in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga nach dem Derby-Sieg ganz oben mitspielt. „Eigentlich fehlen mir die Worte“, zeigte sich Eintracht-Trainer Deniz Baysoy nach der Heimniederlage konsterniert. Vor allem mit der schwachen ersten Halbzeit seiner Mannschaft und mit der harten Herangehensweise des Gegners haderte er. „So können wir nicht weitermachen“, meinte er. Vor der Pause hatten die Nordhorner zwar mehr Ballbesitz als Gildehaus, aber: „Es sprang nichts Zwingendes dabei heraus, weil die Ideen fehlten“, so Baysoy. Die kompakt auftretenden Gäste ließen nur eine Doppelchance für Eintracht zu: Steffen Hilberink setzte einen Freistoß an die Latte, den Abpraller brachte Kevin Kamp nicht im Tor unter (25.). Auf der anderen Seite hielt Luca Voget nach einer Flanke von der linken Seite den Kopf hin und brachte den TuS in Führung (39.).

Die Nordhorner verstärkten im zweiten Durchgang den Druck und hatten bei einem Pfostenschuss von Sergen Dönmez (56.) und einer Möglichkeit für Mircan Dönmez (60.) den Ausgleich auf dem Fuß. Das 1:1 erzielte schließlich Sergen Dönmez, der aus der Drehung in den Winkel traf (73.). Allerdings ließ der TuS die Wende nicht zu: Bei einem Steilpass war Luca Voget schneller als vier Nordhorner und erzielte im zweiten Versuch den 2:1-Siegtreffer (76.).

Tore: 0:1 Voget (39.), 1:1 S. Dönmez (73.), 1:2 Voget (76.).

SC Spelle-Venhaus II – SV Wietmarschen 2:1 (0:0)

Die Fußballer des SV Wietmarschen warten auch nach fünf Spielen in der Bezirksliga auf den ersten Punkt. Sie verloren am Sonntag das Duell der Aufsteiger beim SC Spelle-Venhaus II verdient mit 1:2. Bis zur Pause hielt Wietmarschen gut mit, in der zweiten Halbzeit setzte sich die Qualität der spielstarken Gastgeber aber durch. „Spelle ist kein normaler Aufsteiger“, sagte SVW-Betreuer Werner Borggreve anerkennend, „die Mannschaft wird gut in der Bezirksliga klarkommen.“

Lange Zeit fanden die Wietmarscher gute Lösungen für die Speller Angriffe, sodass es kaum Torchancen gab. In der 54. Minute aber musste Torwart Thomas Stegemann erstmals in höchster Not parieren. Drei Minuten später war er machtlos, als Spelle eine kurzzeitige Überzahl geschickt nutzte. Wietmarschens Innenverteidiger Hendrik Schniederbruns wurde wegen einer Verletzung an der Seitenlinie behandelt. Nach dem 2:0 verpasste Spelle das dritte Tor, sodass es noch einmal spannend wurde, als Andreas Groven in der Nachspielzeit das 1:2 köpfte. Danach brachte Daniel Kathorst den Ball sogar noch einmal in den Strafraum, einen Abnehmer fand er jedoch nicht mehr.

Tore: 1:0 Rensen (57.), 2:0 Berger (73.), 2:1 Groven (90.+3).

Concordia Emsbüren – VfL Weiße Elf 0:0

Fünf Tore sind in den fünf bisherigen Spielen mit Beteiligung des VfL Weiße Elf insgesamt gefallen. „Hinten machen wir das gut, aber nach vorne fehlt die Durchschlagskraft“, lautete nach dem Emsbüren-Spiel das Fazit von Trainer Thomas kleine Lögte, das genauso gut für den gesamten Saisonstart gelten kann.

In der ersten Hälfte lieferten die Nordhorner bei Concordia einen starken Auftritt ab. „Wir haben geduldig und über die Außen gespielt“, lobte kleine Lögte sein Team, das auch zu Chancen kam: Perparim Kurpali setzte einen Distanzschuss knapp über den Kasten (6.) und scheiterte einmal am Torwart (40.). Mit dem Pausenpfiff traf Niklas Buscher für den VfL mit einem Freistoß, doch das Tor zählte wegen einer angeblichen Abseitsposition nicht.

„Alles, was wir vor der Pause gut gemacht haben, lief danach nicht mehr“, ärgerte sich VfL-Coach kleine Lögte über das, was dann folgte. Emsbüren arbeitete sich mit vielen gefährlichen Standards in die Partie und verzeichnete durch David Poggemann eine gute Möglichkeit (56.). In der Schlussminute brannte es bei einem Emsbürener Freistoß noch einmal lichterloh im VfL-Strafraum, es blieb aber beim dritten Nordhorner Unentschieden im fünften Saisonspiel.