Volken und Alferink blicken zurück

Nordhorn. Sie könnten grundverschiedener nicht sein und sind doch auf eine gemeinsame Art einmalig: Reinhold Volken, der CDU-Politiker und pensionierte Kreisverwaltungsbeamte, und Bernhard Alferink, der sozialdemokratisch geprägte, inzwischen aber parteilose Arbeiter. Beide haben mehr als 40 Jahre lang als Ratsmitglieder die Nordhorner Kommunalpolitik mitbestimmt. Zum Ende dieses Monats scheiden beide aus der Ratspolitik aus – zwei kommunalpolitische Karrieren, wie sie heute wohl kaum noch möglich sind.

Reinhold Volken, der überzeugte Christdemokrat, ist ganz Verwaltungsmann: sachorientiert, strukturiert, fleißig. Auf den ersten Blick mag er etwas steif und spröde wirken, nimmt aber mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein, dem Talent zur Selbstdarstellung und sportlichem Ehrgeiz seine Ziele ins Visier. „Der Sport hat mich fit gehalten“, sagt der Leichtathlet, dem man seine 77 Jahre nicht ansieht.

Bernhard Alferink, der Malocher, der Sohn einer Arbeiterfamilie, der mit 74 Jahren das Arbeiten am Bau noch immer nicht satt hat, ist aus anderem Holz geschnitzt. Er ist in 40 Jahren Kommunalpolitik durch mancherlei politische Gruppierungen mäandert, weil ihm die Anliegen der „kleinen Leute“ aus der Nachbarschaft immer wichtiger waren als die Parteipolitik: „Als ich im Rat kam“ (er sagt tatsächlich „im Rat“ statt „in den Rat“ und es interessiert ihn herzlich wenig, dass es mit Grammatik und Satzbau schon mal holpert. Alferink redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Hauptsache: Klartext!). Also, er sagt selbstbewusst: „Als ich damals im Rat kam, war ich da der einzige Maurer. Und jetzt, wo ich ausscheide, bin ich immer noch der einzige Maurer“.

Was bleibt hängen von diesen vier Jahrzehnten? Was waren die schönsten und die schwersten Momente als Ratsherr in Nordhorn? „Das kann man gar nicht sagen“, sind sich beide einig. „Das waren bewegte Zeiten. Da ist so viel passiert, da hat sich so viel verändert, da könnte man Stunden erzählen und hätte doch das meiste vergessen.“

Bernhard Alferink ist, obwohl mit seinen 73 Jahren vier Jahre jünger als Volken, der „dienstältere“: Seit 1974 gehörte er dem Rat genau 42 Jahre lang ununterbrochen an. Volken kommt „nur“ auf 41 Ratsjahre, wurde aber schon 1964 erstmals gewählt, acht Jahre eher als Alferink.

Wie geht das? Der Grund ist ein juristischer Stolperstein, der dem Kreisbeamten Volken ab 1987 einen dicken Strich durch seine politische Karriereplanung machte. „Da gab es früher so eine unsinnige Regelung in der Kommunalverfassung, die hohen Beamten politische Tätigkeiten verbot“, ärgert er sich noch heute. „Inkompatibilitätsklausel“ hieß das damals, was soviel bedeuten sollte wie: Führungsamt und Ehrenamt vertragen sich wegen möglicher Interessenkonflikte nicht. Volken war beim Landkreis zum Oberamtsrat befördert worden – und musste „von jetzt auf gleich“ sein Ratsmandat aufgeben. Für ihn schmerzhaft, aber der Beruf ging vor. Erst nach 14-jähriger Zwangspause konnte er 2001 als Ruheständler wieder für die CDU kandidieren - und seinen Sitz im Stadtrat zurückgewinnen.

Im September 1964, als Reinhold Volken erstmals ein Ratsmandat errang, war er gerade erst 25 Jahre alt geworden – damals das Mindestalter für ein politisches Ehrenamt. „Ich war aus der katholischen Jugendarbeit zur Jungen Union gekommen. Und wir machten damals mit Unterstützung von Wilhelm Buddenberg einen eigenen JU-Wahlkampf unter dem Motto: „Jugend ins Rathaus“. Mit Erfolg: Volken und sein langjähriger politischer Weggefährte Hans Kutz schafften es in den Stadtrat. In einer Zeit, in der es in Deutschlands Jugend mächtig zu brodeln begann, hatte nun auch die Nordhorner CDU ihre „jungen Wilden“. Beide sollten in den folgenden Jahrzehnten zu zwei der profiliertesten Mandatsträger der Grafschafter CDU aufsteigen. „Ich war natürlich der Jüngste im Rat, aber große Startprobleme hatte ich nicht. Wir hatten uns ja intensiv vorbereitet – und mir kam meine Verwaltungsausbildung beim Landkreis sehr zur Hilfe.“

Da hatte es Bernhard Alferink viel schwerer. „Ich kam vom Bau, war mit 14 in die Lehre gekommen. Ich wusste nichts von Vorlagen und Fraktionsdisziplin, von Ausschüssen und Entscheidungsabläufen“, lacht er. So musste er sich erstmal durchbeißen. Aber das war er ja gewohnt. Die Alferinks aus Bookholt sind eine traditionsreiche Arbeiterfamilie – sozialdemokratisch „durchgefärbt“ seit Generationen. Der Vater, von den Nazis misstrauisch beobachtet und drangsaliert, war nach dem Krieg lange Jahre SPD-Ratsherr. „Für die Bauern in Bookholt waren wir Sozias alle halbe Kommunisten“, erinnert er sich. „Zuhause waren wir sieben Kinder, mein ältester Bruder Heinrich und ich waren von Anfang an politisch und sozialpolitisch interessiert.“ Beide sind es bis heute. Heinrich war jahrzehntelang Kreistagsabgeordneter und Motor der Arbeiterwohlfahrt. Bernhard; bis heute „nebenbei“ Kreisvorsitzender des Sozialverbands SoVD, zog es anfänglich in die Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit.

Als der Vater sich Anfang der 1970er Jahre aus der Politik zurückziehen wollte, war klar: Jetzt muss Bernhard ran, muss für den Rat kandidieren. „Ich wollte das erst gar nicht. Aber gut: auf Platz acht, das kannst du machen, dachte ich. Da holst du Stimmen für die SPD und kommst doch nicht rein.“ Falsch kalkuliert. Bernhard Alferink bekam auf seinem „aussichtslosen“ Listenplatz mehr Stimmen als der profilierte Parteifreund auf Platz zwei – nahm dem so den Sitz im Stadtrat weg und hatte gleich seine ersten parteiinternen Gegenspieler.

Zudem hatte er als Handwerker auch ganz handfeste Probleme: „Die Wortführer in allen Parteien waren damals Lehrer und Schulleiter. Wenn um 17 Uhr die Ratssitzung begann, waren die ausgeschlafen. Ich hatte seit morgens auf der Baustelle malocht und war kaputt.“ Die Sitzungen waren, so Alferink, „immer ein großes Palaver“ und zogen sich oft bis in den späten Abend hin. „Die redeten und redeten. Und erst wenn sie ihren Redeorgasmus gehabt hatten, konnte abgestimmt werden.“

Oft genug hätten viele Ratsherren gar nicht genau gewusst, worüber eigentlich abgestimmt wird. Alferink formuliert es typisch: „Es gab damals Ratsherren zu Fuß und Ratsherren zu Pferd.“ Will sagen: Wer nur „einfacher“ Ratsherr war, hatte wenig zu melden. Alle Ausschüsse tagten hinter verschlossenen Türen, schriftliche Vorlagen gab es nicht. Eine heute selbstverständliche intensive Vorbereitung auf die Beratungen war also meist nicht möglich. Und die entscheidenden Weichen der Politik wurden sowieso im – natürlich nichtöffentlichen – Verwaltungsausschuss gestellt. Was dessen Mitglieder, die sich damals vornehm „Senatoren“ nannten, dort ausbrüteten, ließen sie oft nicht mal ihre eigenen Fraktionskollegen wissen.

Frauen waren in jenen Jahren übrigens kein Thema in der Politik. Im Nordhorner Rat war und blieb die damals schon altersweise Wilhelmine„Mimi“ Bäumer bis weit in die 1970er Jahre die einzige Frau. „Herr Bürgermeister, es ist kalt hier“, pflegte die schlohweiße resolute Dame in den Saal zu rufen und sich demonstrativ ihren schwarzen Persianermantel umzulegen, wenn ihr „das Klima“ im Rat nicht passte.

Nordhorn sonnte sich in jenen Jahren im warmen Licht der vermeintlich boomenden Textilbetriebe. Doch der neue Stadtdirektor Horst-Werner Brand glaubte nicht an die Zukunft der Textiler. Er versuchte, das Ruder der Stadtentwicklung herumzureißen – gegen erbitterte Widerstände: Die Kaufleute wollten keine Fußgängerzone, die Bürger protestierten gegen die Abholzung von „Povels Tannen“ für einen Gewerbe- und Industriepark, der Stadtdirektor wollte alte Kanäle zuschütten für breite Autostraßen. Nordhorn erlebte bis dahin ungekannte Proteststürme – bewegte Zeiten eben.

Mit dem „Aus“ für Povel verdüsterte sich ab 1979 der Himmel über der Stadt. Volken und Alferink erinnern sich: Viele hätten den Niedergang der Textilbranche lange nicht wahrhaben wollen, doch er war nicht aufzuhalten. Aber Nordhorn versuchte gegenzuhalten: mit der Innenstadtsanierung, mit dem international beachteten Sanierungsprojekt Povel-Gelände, mit dem Bemühen um die Ansiedlung neuer Industriezweige und Dienstleistungen.

In einer mehrjährigen Kraftanstrengung gelang der Kurswechsel. Doch die bewegten Zeiten gingen auch nach der Jahrtausendwende weiter. Bis heute unvergessen ist bei Reinhold Volken wie bei Bernhard Alferink der schmerzhafte Streit um das „Ring-Center“, der sich von 2002 bis 2006 hinzog. Volken war vom „Ring-Center“ überzeugt, andere CDU-Mandatsträger agierten vorsichtiger. Volken weiß warum: „Die meisten City-Kaufleute waren dagegen, und das waren überwiegend CDU-Wähler.“ Das Ja zum Center habe die CDU bei der Kommunalwahl 2006 drei Ratsmandate gekostet. Doch die Entscheidung sei richtig gewesen.

„Wir waren damals dagegen, und das war ein Fehler“, gibt Bernhard Alferink unumwunden zu. Er war inzwischen nach einem Zwischenspiel in unabhängigen Wählergemeinschaften bei der FDP „gelandet“. Heute sei das Center aus Nordhorn kaum wegzudenken: „Wer da vorbeifährt, beneidet uns darum.“

Es gäbe so viel mehr zu erzählen vom Bau der Eissporthalle bis zur Rettung des NINO-Hochbaus, von der Umgehungsstraßenplanung bis zur Deutschen Einheit, von der touristischen Entwicklung der Stadt bis zur mustergültigen Aufnahme der jüngsten Flüchtlingsströme. Aber letztlich war all das eben auch nur „Tagespolitik“.

Wenn er die Stunden der politischen Arbeit zusammenzählen würde, käme er er auf einen Full-Time-Job, ist Reinhold Volken sicher. Dieser Job ist nun zuende. Die letzten Sitzungen sind vorbei, Ende des Monats läuft die Amtszeit von Volken und Alferink auch formal aus.

Für beide ein Abschied mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite hätten beide gern noch weitere fünf Jahre drangehängt. Aber dafür hatten die Stimmen bei der Wahl am 11. September nicht gereicht. Auf der anderen Seite scheiden beide ohne Groll: „Es ist jetzt gut gewesen.“