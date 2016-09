Volksfest Haftenkamp lockt zahlreiche Besucher

Die Sportgemeinschaft Haftenkamp 86 organisiert seit mittlerweile 30 Jahren das Volksfest. Auch an diesem Wochenende amüsieren sich viele Besucher auf dem Sportareal an der Uelsener Straße.

Haftenkamp. Unter Regie des 1. Vorsitzenden Gero Schläfke und seinem Vertreter Gero Laarmann hat das achtköpfige Vorstandsteam der SG Haftenkamp für das 30. Volksfest drei unterhaltsame Tage rund um das Sportlerheim „Igel“ (In Gemeinschaft leben) arrangiert. Auftakt war am Freitagabend das „Haftenkamper Oktoberfest“. „Die Band ,Wies’n Gaudi‘ sorgte dafür, dass die Gäste in Dirndl oder Lederhosen bis in die frühen Morgenstunden auf ihre Kosten kamen“, erklärte Heiner Nordbeck vom Vorstand.

Der Weg zum Festplatz war mit Birkengrün und gelb-blauen Röschen in den Vereinsfarben geschmückt. Diese hatten die Frauen des Vereins und Nachbarn gebunden.

„Wäscheklammer-Limbo“

„Pünktlich“ mit 15 Minuten Verspätung eröffnete Gero Laarmann die Spiele. Voller Tatendrang stellten sich die Teilnehmer aus der Haftenkamper- und Gölenkamper-Region in der Arena den kniffeligen, aber lösbaren Aufgaben, die vom Vorstand in langen Sitzungen ausgeklügelt worden waren. Unerschrocken tanzten die Matadore beim „Wäscheklammer-Limbo“ mit einer Klammer im Mund unter dem Seil her. Die acht Teams: „Gölenkamp Unnerbuurschup“, „Gölenkamp Bowenbuurschup“, „Vechtetal I“, „Vechtetal II“, „Im Dorfe“ „Sandhasen“, „Die Fußballdamen“ und „Die Auswärtigen“ wollten so viele Klammern wie möglich an dem Tau befestigen, um bei dieser Disziplin Punkte einzuheimsen.

Unter den strengen Blicken der Wertungsrichter, die so manches Mal beide Augen zudrückten, gaben die Teilnehmer alles. Sie machten beim Radkappenrollen in Kombination mit Seilhüpfen genauso komische Figuren wie beim Sackhüpfen, dem Nageltransport auf zwei Leinen, Schwammwerfen und Klamottentausch. Um möglichst viele Punkte für den Gesamtsieg zu erhaschen, legten sich die Gemeinschaften gewaltig ins Zeug. Besonders taten dies aber die „Sandhasen“, denn als Titelverteidiger wollten sie ihren Sieg vom vergangenen Jahr wiederholen. Sie hatten allerdings Pech: Das Team „Gölenkamp Bowenbuurschup“ holte sich den Wanderpokal. Zweiter wurden „Die Fußballdamen“. Den dritten Platz teilten sich punktgleich die Cliquen „Gölenkamp Unnerbuurschup“ und die „Sandhasen“.

Vielfältiges Angebot

Im Festzelt luden die Vereinsdamen derweil die vielen Besucher an die Kaffeetafel ein. Der Vorstand hatte eine Schießbude, einen Imbisswagen und Süßigkeitenstand sowie Entenangeln, eine Hüpfburg und eine aufblasbare Torwand für das Fest organisiert. Abends startete im Zelt die Megaparty mit DJ „Soundcontrol DBH“.

Den Sonntag bestimmen ebenso Spiele und spaßige Aktionen für die ganze Familie. Die Kaffeetafel lockt die Gäste ins Festzelt und wem Fortuna hold ist, der kann bei der großen Tombola einen Freiflug in einem Heißluftballon gewinnen. Mit dem Tanzabend, den DJ „Soundcontrol DBH“ musikalisch umrahmt, klingt das Festwochenende aus.