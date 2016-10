Volle Dosis Shakespeare an einem Abend

Alle Stücke von Shakespeare bringt die Thatergruppe „Young Boulevard“ ab dem 21. Oktober auf die Bühne. Ein Stoff für fünf Tage und fünf Nächte am Stück – dargeboten in rasanten zwei Stunden.

Bad Bentheim. Es war gar nicht leicht für das Trio von „Young Boulevard“, ein Stück zu finden, mit dem man 2016 junge Leute fürs Theater begeistern kann. Die 1980er-Jahre-Vorlage von „Shakespeare – sämtliche Werke“ ist dafür quasi in die heutige Zeit übersetzt worden. Premiere ist am 21. Oktober.

Es ist faszinierend, wie es gelingen kann, 37 Werke eines genialen Autors so zu komprimieren, dass nichts fehlt – auch nicht der Shakespeare bisweilen eigene Irrsinn – und dabei beste Unterhaltung mit viel Spaß dabei herauskommt. „Das alles geschieht mit Liebe und Respekt vor Shakespeare“, gibt der Ibbenbürener Regisseur Klemens Hergemöller das Motto aus für seine Bentheimer Theatertruppe. Denn immer noch sei dieser Autor aktuell, weil „sich nicht ändert, was menschlich ist“. Dem können offenbar 400 Jahre nichts anhaben, denn der 1564 geborene Shakespeare ist 1616 gestorben. Eines könnte auch dafür sprechen, junge Leute für einen solchen Theaterabend zu gewinnen, glaubt Klemens Hergemöller: „So könnten schulische Traumata überwunden werden.“ Damit ist auch eine Frage beantwortet, die bisweilen kam in Unkenntnis des Spaßfaktors: Warum macht ihr denn so etwas Ernsthaftes wie Shakespeare?

„Wir wollen die Essenz der guten Shakespeare-Komödien liefern“, ist Florian Petz noch immer ganz begeistert von den Proben, die vor einem Jahr begannen. Denn es gäbe viel zu lachen bei Shakespeare. Zusammen mit Nils Winkelmann (30) und Julian Krentscher (21) bringen sie das dramatische Gesamtwerk von Shakespeare auf die Bühne: 37 abendfüllende Stücke, 1834 Rollen und 154 Sonette wären eigentlich Stoff genug für fünf Tage und fünf Nächte am Stück. Deshalb wird manches Stück auch nur mit zwei Sätzen erwähnt, „damit es ein normaler Theaterabend wird“. Aber einer mit musikalischen Einlagen, denn die Panflöte als Melodieinstrument spielt eine Rolle. Ein Hinweis ist dem Regisseur noch wichtig: „Wir machen kein Kabarett.“ Es gebe nur zwei aktuelle Bezüge, die Merkel und Erdogan betreffen würden.

Kein Stück wird ausgelassen

Das alles wird „leicht gekürzt“, wie die Veranstalter ironisch betonen, die gleichzeitig versprechen: Nicht eine einzige Komödie oder Tragödie, nicht ein Königsdrama wird ausgelassen. Es gibt also von „Sein oder Nichtsein“ über „Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona?“ bis „Es war die Nachtigall und nicht die Lerche“ die volle Dosis. Die meisten Frauenrollen spielt der gebürtige Schüttorfer Nils Winkelmann. Für ihn wie alle anderen ist es eine enorme Herausforderung, sich in Sekundenschnelle zu verwandeln in Romeo, Julia, Pater Lorenzo oder Caesar und Cleopatra. „Das ist für drei sehr gute Schauspieler kein Problem“, sagt der Regisseur. Angelegt ist das Ganze als geistvolles, aberwitziges Entertainment mit einem Schuss Welttheater für alle Shakespeare-Fans und solche, die es werden wollen. Gedacht hat man aber auch an jene, die sich bei Shakespeare immer schon gefragt haben: Was möchte er uns bloß damit sagen?

Dieses Ansinnen kommt offenbar an, denn der Vorverkauf seit 1. September sei gut angelaufen, betonen die Veranstalter im Gespräch mit den GN. Gespielt wird vor allem im Bad Bentheimer Forum ab 20 Uhr, ab 21. und 22. Oktober das letzte Mal am 4. Februar. Im Nordhorner KTS gibt es am 19. November eine Vorstellung. Die genauen Termine sind zu erfahren über www.young-boulevard.de. Die Karten kosten 14 Euro, für Schüler, Auszubildende und Studenten elf Euro.

Theater spielte im Volk

Investiert hat „Young Boulevard“ dieses Mal ins Bühnenbild und eine Konstruktion, um die Barrieren zum Publikum so gering wie möglich zu halten. Damit soll der Gedanke wieder aufgenommen werden, dass zu Zeiten Shakespeares das Theater viel im Volk spielte. Das alles wird geleistet mit eigenen Mitteln, die aus den Vorjahren noch übrig waren. Denn die Schauspieltruppe muss ohne öffentliche Zuschüsse auskommen und wird von Anfang an von der Volksbank mit einem geringen Geldbetrag gesponsort sowie von Bernd Hempen (Foto & Videografie) unterstützt.

Wie professionell dieses „Theater-Privatvergnügen“ inzwischen aufgezogen ist, belegen die Zuschauerzahlen bisher: 2015 sahen 1600 Besucher die schwarze Komödie „Frohes Fest“, was eine Steigerung um 40 Prozent gegenüber 2014 bedeutete. Der derbe Humor seinerzeit kam zwar nicht immer an, aber der GN-Kritiker würdigte den Theaterabend: „Deftig, chaotisch und glänzend gespielt“.