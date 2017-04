Voller Körpereinsatz beim Escher Volksfest

In Esche hat am Wochenende sprichwörtlich der Bär gesteppt: Dort feierten über tausend Besucher das Volksfest. Den Abschluss der dreitägigen Veranstaltungsreihe bildete am Sonntag das beliebte „Spiel ohne Grenzen“.

Esche. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – das stellen sie in Esche jedes Jahr aufs Neue im April fest. Denn nach der Winterpause wird hier traditionell der Auftakt der Grafschafter Volksfestsaison bestritten. Und eben jene Konstellation lockt jährlich zahlreiche Besucher aus Nah und Fern auf das Veranstaltungsgelände am Dorfgemeinschaftshaus.

In diesem Jahr sollte es natürlich nicht anders sein und so hat sich der gastgebende SV Esche an allen drei Veranstaltungstagen wieder ein buntes Rahmenprogramm für die Gäste einfallen lassen: Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Freitag mit dem „Rot-Schwarzen Abend“, in dessen Rahmen einige Vereinsmitglieder geehrt wurden. Sportlich weiter ging es am Sonnabendnachmittag mit dem „Bubble Soccer“-Turnier und der Aktion „Esche radelt“, ehe am Abend zum Tanz im Festzelt mit der Band „Sixty Nine“ geladen wurde. „Rund anderthalbtausend Besucher feierten friedlich zusammen“, sagte SV Esche-Vorstandsmitglied Andre Berends. Dies sei vor allem dem ehrenamtlichen Sicherheitsdienst geschuldet, der sich aus den Reihen der Vereinsmitglieder rekrutierte.

Der Sonntag stand schließlich ganz im Zeichen der Familie und bildete gleichzeitig den Abschluss des Volksfestes: Zur Mittagszeit reisten aus allen Himmelsrichtungen Besucher auf Zweirädern der Firma Simson, einem ehemaligen Waffen- und Fahrzeughersteller aus der DDR, an. Das Treffen der „Schwalben“-Fahrer war bereits die dritte Auflage im Zuge des Volksfestes. Eingeladen hatten erneut die Grafschafter Simsonfreunde, die seit Jahren stetigen Zuwachs in den eigenen Reihen erfahren.

Das Volksfest in Esche hat am Wochenende zahlreiche Gäste angelockt. Foto: Andre Partmann

„Das Alleinstellungsmerkmal der ‚Schwalbe‘ ist, dass der Fahrer auf ihr – anders als auf gewöhnlichen Mopeds – bis zu 60 Stundenkilometer fahren darf“, sagte Tobias Joostberends von den Grafschafter Simsonfreunden. Die Ausnahme für die höhere Maximalgeschwindigkeit stammt aus der Zeit vor der Deutschen Einheit und ist eine gesetzliche Grauzone, die seit der Wende existiert. Die Regelung gilt für alle „Schwalben“, deren Erstzulassung auf den Zeitraum vor dem Stichtag des 28. Februar 1992 datiert. Dadurch, dass das Zweirad aus der DDR über eine vergleichsweise simple Technik verfügt, erfreut es sich unter Schraubern hoher Beliebtheit. Und so sind am Sonntag in Esche auch „Simson“-Anhänger aus Ibbenbüren und Borken vertreten, die mehrere Stunden Fahrt auf sich nahmen.

Den Höhepunkt des Volksfestes bildete erneut das „Spiel ohne Grenzen“. Insgesamt zehn Mannschaften aus Esche und den umliegenden Gemeinden traten an, um den begehrten Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen. Zum letzten Mal kommentierte Jürgen Vischer die sieben Einzelwettkämpfe, die den zahlreichen Zuschauern viel Freude bereiteten.

Beim Spiel „Bierrutsche nach Escher Art“ wurde der Gleichgewichtssinn der Teilnehmer beansprucht, als sie über eine Plane gezogen wurden, beim „Zielspritzen“ und „Spider-Ball“ waren Genauigkeit und Kommunikation gefragt. Einen optischen Höhepunkt bot die Stadtwette „Bunt wie Esche, heiter wie Karneval“ als im Festzelt zahlreiche Kostümierte aufliefen. Den Sieg beim „Spiel ohne Grenzen“ sicherte sich am Ende die Mannschaft von „Bahnhofs-Esch“ vor der Landjugend Veldhausen und dem Team „Mittelesche“.