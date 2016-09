Volleyball: Lohne freut sich auf den VfL Oythe

Lohne. Bei den Volleyballerinnen des SV Union Lohne folgt derzeit ein Höhepunkt auf den nächsten. Die bisherige Spitze ist dabei das Endspiel des nordwestdeutschen Volleyball-Pokals, das Sonnabend in der Sporthalle an der Parkstraße ausgetragen wird. Um 15 Uhr ist der Zweitligist VfL Oythe zu Gast. „Das ist für uns eine Riesen-Nummer“, freut sich Trainer Harald Nüsse auf das Duell mit dem Spitzenteam. Auch wenn die Rollen vor dem Pokalspiel gegen die Mannschaft von Trainerin Danuta Brinkmann mehr als klar verteilt sind: „Wir werden keine Chance haben. Aber für uns ist es klasse, überhaupt in so einem Endspiel dabei zu sein.“ Der Eintritt ist für alle Zuschauer frei.

Das Finale vor heimischem Publikum erkämpften sich die Lohnerinnen eine Woche vor dem Regionalligastart mit dem Sieg in der ersten Turnierrunde. Damals ließ der SV Union als Gastgeber mit dem Drittligisten SC Spelle/Venhaus und den Regionalligisten SCU Emlichheim II, FC 47 Leschede und SV Wietmarschen mehrere höherklassige Gegner hinter sich. „Wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen“, berichtet Nüsse. Die Folge: „Deswegen sind wir am Sonnabend auch nicht komplett.“ Lena Altendeitering und Franziska Menger werden fehlen. Dafür rücken Lara Kretschmann und Nele Altendeitering aus der zweiten Mannschaft in den Kader auf.

SV Bad Laer verzichtete auf eine Endrunden-Teilnahme

Eigentlich war vorgesehen, dass in einer Endrunde um den Titel des NWVV-Pokals gespielt wird. Der SV Bad Laer, Sieger des zweiten Vorrundenturniers, verzichtete aber auf eine Teilnahme. So kommt es Sonnabend direkt zu einem Finale über drei Gewinnsätze. Der VfL Oythe war als Zweitligist direkt für die zweite Runde qualifiziert. Der SCU Emlichheim, neben Oythe das einzige Team aus Niedersachsen und Bremen in der 2. Bundesliga, hatte wie in den Vorjahren auf einen Start im Pokal-Wettbewerb verzichtet.

Der Sieger in Lohne kämpft am 9. Oktober gegen einen weiteren Regionalpokalsieger um den Einzug in die erste Runde des DVV-Pokals. Für die Oytherinnen ist der DVV-Pokal das erklärte Ziel. Nach der Vizemeisterschaft in der 2. Liga hat Danuta Brinkmann auch in dieser Saison wieder ein starkes Team zusammen, das über viel Erfahrung verfügt. Allein fünf Spielerinnen haben in Polen das Volleyballspielen auf hohem Niveau gelernt. Darunter ist mit Aleksandra Niemiec auch eine Spielerin, die eine Saison beim SCU spielte. Emlichheim war auch für Brinkmann über viele Jahre die sportliche und private Heimat.

Für den Volleyball in Lohne ist das Regionalpokal-Finale sichtbares Zeichen für den Höhenflug der vergangenen Jahre. Als Harald Nüsse vor vier Jahren das Traineramt der ersten Mannschaft übernahm, war das Team gerade aus der Oberliga abgestiegen. „Ich habe aber gesehen, dass der Verein das Potenzial für die Oberliga hat“, sagt der Coach, der nach zwei Jahren das Double aus Verbandsliga-Meisterschaft und Verbandspokalsieg feiern konnte. Danach ging es sogar noch höher. Im Frühjahr sicherte sich das Team den Oberliga-Titel und stieg erstmals in die Regionalliga auf.