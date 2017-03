Volleyball: Timmer arbeitet an ihrem Comeback

In dieser Woche ist die Emlichheimer Volleyballerin wieder ins Training der U 18-Nationalmannschaft eingestiegen. Eine Art Heimspiel ist das Länderspiel am Sonntag gegen Polen auch für die Emsbürenerin Lina Alsmeier.

Emlichheim. Nach dem Frühstück machen sich die U18-Nationalteams aus Deutschland und Polen auf den Weg in die Grafschaft. Ab Freitag holen sich die Volleyballerinnen dort den letzten Schliff für die Europameisterschaft, die vom 1. bis 9. April im niederländischen Arnheim über die Bühne geht. Quartier beziehen werden die Volleyball-Talente im „Move-Inn“ in Nordhorn, die Trainingseinheiten und zwei Trainingsspiele finden in der Sporthalle des Gymnasiums am Stadtring statt. Der Höhepunkt der EM-Vorbereitung ist am Sonntag um 16 Uhr das offizielle Länderspiel der beiden Nationen in der Emlichheimer Vechtetalhalle.

Für zwei Spielerinnen des deutschen Kaders kommt das einem Abstecher in die Heimat gleich. Für Spielführerin Pia Timmer vom SCU Emlichheim ist die Vechtetalhalle sowieso so etwas wie ihr zweites Zuhause, aber auch Lina Alsmeier kennt sich dort bestens aus. Die Spielerin aus der Jugend des FC 47 Leschede, die im Sommer ins Volleyball-Internat des USC Münster gewechselt ist, hat in der Rückrunde der vergangenen Saison für den SCU in der 2. Bundesliga gespielt. Außerdem streift die Angreiferin bei den Jugendmeisterschaften weiterhin das Trikot des SCU über. Mit der Emlichheimer U 18 löste Alsmeier Anfang März als Nordwestmeister das Ticket für die deutsche Meisterschaft. Zusammen mit Pia Timmer gehörte Alsmeier im vergangenen Jahr auch zu dem Emlichheimer U 18-Team, das die Silbermedaille auf nationaler Ebene gewann.

Das Volleyball-Gen haben dabei beide Talente quasi in die Wiege gelegt bekommen. Pias Mutter Ulla Timmer gehörte über viele Jahre zu den Stützen des Emlichheimer Volleyballs, Linas Vater Jörg Alsmeier führte jahrelang die Volleyballer des FC Schüttorf 09 als Kapitän aufs Feld. Im Vorfeld der EM hatten beide Spielerinnen ebenfalls eine Gemeinsamkeit, auf die sie allerdings gerne verzichtet hätten. Beide hatten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. So lief Alsmeier auf Grund von Schulterproblemen beim USC Münster zwischenzeitlich als Libera auf, Timmer musste das Programm ebenfalls zurückschrauben und fehlte Zweitliga-Coach Michael Lehmann zuletzt wegen Rückenproblemen. Mittlerweile hat die Außen- und Annahmespielerin aber von Sportarzt Dr. Thomas Raabe grünes Licht bekommen. Bei einer Magnetresonanztomografie in der vergangenen Woche konnte eine Schädigung der Bandscheibe ausgeschlossen werden.

So hat Timmer in dieser Woche auch beim Vorbereitungslehrgang der Nationalmannschaft im Bundesleistungszentrum in Kienbaum wieder ins Training einsteigen können. „Es geht mir schon besser und ich darf so langsam wieder richtig springen“, berichtete die 15-Jährige in dieser Woche über die Fortschritte. Ob es schon für einen Einsatz am Sonntag reicht, steht derweil noch nicht fest. Natürlich versucht die Emlichheimerin alles, um vor heimischem Publikum im Nationaltrikot auf dem Feld zu stehen. Dazu gehören auch Übungen mit den Physiotherapeuten.

„Die Gesundheit geht aber natürlich vor“, betont Ulla Timmer, die beim SCU federführend die Organisation rund um das Länderspiel übernommen hat. In den vergangenen Tagen hat sie eine erfreulich große Nachfrage nach Karten registriert. „Ich denke, wir können uns auf eine volle Halle freuen“, blickt Ulla Timmer voraus. Karten können weiterhin unter tickets@scuvolleyball.de reserviert werden.