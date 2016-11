Vom Straßenmusiker zum Star irischer Radiosender

Emlichheim. Vollkommen unscheinbar betritt der schon etwas ältlich wirkende, auch eher kleine und schmächtige Kieran Goss die Bühne, man mag ihn zunächst kaum für den Star des Abends halten. Aber wenn dieser Vollblutsänger mit seiner Konzertgitarre dann auf der Bühne loslegt, wird schnell klar, warum er mit seinen Songs etwa einer der meistgespielten Sänger bei irischen Radiosendern ist. Von Anfang an gelang es ihm, das mit 130 Gästen voll besetzte Haus Ringerbrüggen in Emlichheim mit seiner dynamisch kraftvollen, erfrischend jung gebliebenen, manchmal wohl etwas nasalen Stimme voller Leidenschaft zu begeistern.

Gleich sein erster Song „One Boy’s Treasure“ besingt eindringlich die Kindheitserinnerungen eines gereiften Mannes, und obwohl ein deutlich melancholischer Zug Text und Melodie durchzieht, so klingt dabei doch auch immer wieder eine Note heiterer Leichtigkeit durch. Der Song „The Reason Why“ ist als eine passionierte Liebeserklärung an eine Angebetete zu verstehen, die Goss‘ Leben in eine Quelle der Freude zu verwandeln versteht. In emotionaler Hinsicht ein dazu passendes Gegenstück ist „Wall of Tears“, das mit tragischer Emphase das Ende einer Liebesbeziehung und deren Folgen beschreibt. Und wenn er darin den fallenden Regen metaphorisch als eine Mauer aus Tränen interpretiert, so passt das nur zu gut zu seiner westirischen Heimat in Sligo, wo er mit seiner Frau Ann Kinsella schon vor Jahren ein Haus direkt an der Küste kaufte, und wo es oft den ganzen Winter Regen gibt.

Kieran Goss plaudert gerne aus dem Nähkästchen, sehr passabel auf deutsch und auch auf sehr anekdoten- und pointenreich. Sein Sinn für Musik sei früh durch die außerordentlich unterschiedlichen Geschmäcker der verschiedenen Familienmitglieder angeregt worden. Er habe mehrmals im Ausland gelebt, unter anderem in Köln, wo er als Straßenmusikant sein Geld verdient und eben sein Deutsch erworben habe. Sein persönliches Lieblingslied behandelt daher auch das Leitmotiv der Auswanderung, das das Leben seiner Familie und während der vergangenen Generationen auch so vieler Hunderttausender von Iren durchzieht: „Reasons to Leave“.

Besonders gutgelaunt verkündet Goss, dass er auf seiner diesjährigen Tournee Konzertmitschnitte für ein Radiofeature im nächsten Jahr anfertigt, und hoch erfreut stellt er bei seinem Gedankenaustausch mit dem Publikum fest, dass eine beeindruckende Zahl der Anwesenden bereits vor zwei Jahren der Einladung der Konzept Kultur-Initiative gefolgt war, als er ebenfalls im Haus Ringerbrüggen aufgetreten war.

Nach der Pause stellt er dann auch freudestrahlend seine Frau Annie Kinsella vor, die ihrerseits mit ihrer anheimelnd sinnlichen und ausgesprochen schillernden Stimme fasziniert. Besonders mystisch und gefühlvoll gelang ihr Vortrag des vertonten Gedichts „The Song of Wandering Aengus“, geschrieben von William Butler Yeats, dem ersten irischen Literaturnobelpreisträger.

Wie man mit wenigen Worten ein zutiefst anrührendes Lied zustande bringen kann, zeigt Goss dann abschließend mit dem Titel „Time to Go Sleeping“, das in den vergangenen Jahren nicht nur bereits mehrfach von anderen Gesangskünstlern gecovert wurde, sondern auch in aktuellen Werbespots und Filmen Verwendung fand. Es wunderte kaum, dass mehrere Zugaben nötig waren, um das Publikum im Haus Ringerbrüggen restlos zufrieden zu stellen.