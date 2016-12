Von der Baumschutzsatzung überrascht

Nordhorn. Anlässlich der Geburt seines dritten Kindes hatte Albrecht Plegge vor seinem Haus im Deegfeld eine Eiche gepflanzt. Der Baum ist mittlerweile 32 Jahre alt und hat eine stattliche Größe angenommen. „Wir wurden darauf angesprochen, vorsichtig zu sein, dass keine morschen Äste herunterfallen und vorbeikommende Fußgänger oder spielende Kinder verletzen“, sagt Plegge.

Im April dieses Jahres beauftragte der Nordhorner einen Gärtner aus dem niederländischen Denekamp, um die Baumkrone zurück zuschneiden und das sogenannte Totholz zu entfernen.

Noch im selben Monat flatterte ihm ein Schreiben der Stadt Nordhorn ins Haus. Darin steht, dass er eine Ordnungswidrigkeit begangen habe. Der Rückschnitt seiner Eiche gehe über das Maß eines sogenannten Pflegeschnitts hinaus und habe den Baum in seiner „natürlichen Erscheinungsform“ verändert. Dafür hätte Plegge eine Genehmigung gebraucht. Dabei beruft sich das Ordnungsamt auf die städtische Baumschutzsatzung. Diese gibt es seit 1994.

Er selbst und sein Gärtner, so berichtet der pensionierte Berufsschullehrer Albrecht Plegge, hätten nicht gewusst, dass eine solche Satzung existiert. Das Rathaus sieht die Baumeigentümer aber in der Eigenverantwortung, sich nach den rechtlichen Grundlagen zu erkundigen. Nun droht ihm ein Bußgeld von mehr als 500 Euro.

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, bemüht er eine bekannte Redewendung. Doch den Vorwurf, den Baum dermaßen beschädigt zu haben, dass eine Beseitigung in Zukunft nötig wird, will er sich nicht gefallen lassen. „Wir wollen unseren Baum erhalten“, sagt Plegge. Mit dem Pflegeschnitt, so argumentiert er, habe er sich und andere schützen wollen.

Laut Stadtverwaltung sind Pflegeschnitte ohne Genehmigung zulässig, wenn beispielsweise Totholz entfernt wird oder Äste zurückgeschnitten werden, die in Richtung Gebäude wachsen. Im Zweifelsfall empfiehlt das Rathaus, beim Amt für Stadtentwicklung anzurufen und sich kundig zu machen.

Am Telefon erhalten die Bürger Auskunft darüber, was gemäß der Baumschutzsatzung erlaubt ist und was nicht. Gegebenenfalls setzen sich Mitarbeiter ins Auto und schauen sich das Gehölz vor Ort an.

Darf der Baum beschnitten werden, bekommen die Eigentümer von der Stadt konkrete Hinweise, mit welchem Auftrag sie eine Fachfirma aufsuchen können, heißt es aus dem Amt für Stadtentwicklung. Nach Angaben der Verwaltung sind „sämtliche Leistungen von städtischer Seite“ gebührenfrei. Für die Kosten des Rückschnittes durch eine Fachfirma muss der Baumeigentümer selbst aufkommen.

Regelkontrollen gibt es laut Umweltamt nicht. Stattdessen werden sogenannte Anlasskontrollen gemacht. Gehen Hinweise aus der Bevölkerung oder von städtischen Mitarbeitern ein, wird der entsprechende Fall näher untersucht. Die Zahl der festgestellten Verstöße hat sich nach Angaben der Stadt bei zehn bis 15 Fällen eingependelt.

Für Albrecht Plegge ist der Fall noch nicht erledigt: „So einfach bezahle ich das Bußgeld nicht.“ Der 64-Jährige wehrt sich gegen die Vorwürfe der Stadt, und will gegen den Bußgeldbescheid vor Gericht ziehen.

Die Baumschutzsatzung für die Stadt Nordhorn gibt es hier im Internet. Zudem liegt sie im Rathaus aus und kann zu den Dienstzeiten eingesehen werden.