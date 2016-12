Von der Leyen ruft zu entschlossenem Kampf gegen Terror auf

Bild 1 / 3 Verteidigungsministerin mit Weihnachtsmann: Ursula von der Leyen lässt sich von Bundeswehrsoldaten auf dem Weihnachtsmarkt im Feldlager Camp Marmal in Masar-i-Scharif fotografieren. Foto: Gregor Fischer

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Brigadegeneral Andre Bodemann im Camp Marmal in Masar-i-Scharif. Foto: Gregor Fischer

Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf das Haus eines Abgeordneten sind mehre Menschen getötet worden. Foto: Hedayatullah Amid

In keinem anderen Land dauert der Kampf gegen islamistischen Terror so lange wie in Afghanistan. Andere Einsätze sind in den Vordergrund getreten. Aber Verteidigungsministerin von der Leyen sagt bei einem Truppenbesuch: Wir brauchen hier einen langen Atem.