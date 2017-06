Vor Schüttorfer Disko geschubst oder geschlagen?

gh Osnabrück/Schüttorf. Zweite Halbzeit vor dem Nordhorner Amtsgericht. Erste Halbzeit in einer Schüttorfer Großdiskothek gegen 4 Uhr früh. Am 22. Mai 2016 traf es einen 24-jährigen arbeitslosen Mann aus der Obergrafschaft, der mit einem Security-Mann der Disko aneinandergeriet. Dessen Faustschlag soll ihn so wuchtig ins Gesicht getroffen haben, aufs linke Auge, dass er bewusstlos in die Klinik nach Münster gebracht wurde, wo ein Blutgerinnsel im Schädel festgestellt wurde, das er, wäre er nur 30 Minuten später notärztlich behandelt worden, nicht überlebt hätte. Man versetzte ihn für 24 Stunden in ein künstliches Koma. Trotz weiterer medizinischer Betreuung in verschiedenen Krankenhäusern mit anschließender Reha von einem Monat sind schwere Schäden geblieben: Kopfschmerzen, Albträume, Schwindelgefühle, Vergesslichkeit, anfänglich auch Sprachprobleme. Vor Gericht trat er jetzt mit seinem Anwalt als Nebenkläger auf.

Der angeklagte Security-Mann, ein 32-jähriger Familienvater aus Rheine, erzählte eine andere Geschichte. Er sei in den Eingangsbereich gerufen worden, wo sich der geschädigte 24-Jährige mit seiner Freundin und einem Freund in der Nähe des Dönerstands aufhielt, sich erbrach und andere Gäste mehrfach belästigt habe. Er habe der Dreiergruppe anhand von Dokumenten nachgewiesen, dass für sie Hausverbot bestünde, und sie aufgefordert, das Disco-Gelände zu verlassen. Darauf hätten sie nicht reagiert, sondern ihm gedroht, dass sie gleich die Gronauer TTT-Gruppe anrufen würden, die kürzlich mit 33 Leuten das Disco-Personal überfallen habe. Die würden es ihm schon zeigen. Die Drei hätten sich zunehmend drohender verhalten, so der Angeklagte. Er sei langsam zurückgewichen und habe vor allem den 24-Jährigen aufgefordert: „Halt mal Abstand!“ Als das nichts half, habe er ihn weggeschubst. Er sei sofort reichlich theatralisch umgefallen. Er habe versucht, ihm wieder aufzuhelfen, aber seine Freundin habe ihn „wie eine Furie“ daran gehindert.

Ein Film der Überwachungskamera spielte eine wichtige Rolle, stand fortan die Frage im Mittelpunkt, ob der Angeklagte geschubst, oder geschlagen habe, wie der Geschädigte behauptete. Seine Freundin gab zu, „ausgerastet“ zu sein und war sich völlig sicher, dass der Angeklagte geschlagen und nicht nur geschubst habe. Auch der Dritte aus der Gruppe des Geschädigten, ein 23-jähriger Maurer, hatte einen Faustschlag ins Gesicht gesehen, aber kein Schubsen. Der Hausmeister der Disco hingegen bezeugte das Gegenteil. Auch der 28-jährige Taxifahrer aus Schüttorf, der den Konflikt ganz aus der Nähe beobachtet hatte, bestätigte die Aussage des angeklagten Security-Mannes. Auch habe er genau gesehen, dass der Angeklagte dem zu Boden geschubsten Nebenkläger wieder aufhelfen wollte, aber durch die schreiende und offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Freundin daran gehindert worden sei. Ein zweiter Security-Mann, der hinter dem Angeklagten stand, bestätigte dessen Aussage. Das ärztliche Attest, das der Vorsitzende Richter Ratering dem Gericht zur Kenntnis brachte, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Strittig zwischen dem Verteidiger und dem Rechtsbeistand des Nebenklägers war hingegen die Deutung des Bildmaterials vom Zustand des Gesichts und vor allem des linken Auges des Geschädigten: Kann das durch einen bloßen Schubser zustande gekommen sein, der lediglich dazu diente, den Angreifer auf Abstand zu halten? Oder zeigt sich darin das Ergebnis eines Fausthiebs, der nicht auf Verteidigung, sondern auf Angriff ausgerichtet war?

Um das zu entscheiden, will das Gericht den medizinischen Sachverstand eines Gutachters in Anspruch nehmen. Die Verhandlung wird am 1. Juni fortgesetzt.