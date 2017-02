Aus den Plänen für einen städtischen Hundeauslaufplatz in Nordhorn wird wohl vorerst nichts. Ein entsprechender Antrag der SPD ist im Stadtentwicklungsausschuss abgelehnt worden.

Vorerst kein Hundeauslaufplatz in Nordhorn geplant

Nordhorn. Die Verwaltung rechnete den Ausschussmitgliedern vor, was ein Hundeauslaufplatz im Stadtgebiet eventuell kostet. Ein 1000 Quadratmeter großer Platz würde die Stadt einmalig zwischen 23.000 und 29.000 Euro kosten. Jährlich fallen rund 3500 Euro Unterhaltskosten an. Bei einer 2500 Quadratmeter großen Hundewiese liegen die Herstellungskosten zwischen 30.000 und 37.000 Euro. Ein Platz dieser Größe müsse laut Verwaltung mit rund 4500 Euro unterhalten werden.

Diese Summen waren den Fraktionen von CDU, Grüne und Initiative Pro Grafschaft dann doch zu hoch. Kosten und Nutzen stünden in keinem günstigen Verhältnis, waren sich die Fraktionen einig. Die SPD hielt dennoch an ihrem Antrag fest. Im Anschluss stellten die Sozialdemokraten einen Prüfantrag an die Verwaltung, drei Flächen im Stadtgebiet aufzuzeigen, die sich als Hundeauslaufplatz eignen. Der Vorstoß wurde ebenfalls kassiert.

Vorerst bleibt für Hundehalter somit alles beim Alten: Ihre Vierbeiner müssen vom 1. April bis 15. Juli weiter an der Leine bleiben.