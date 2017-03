Bei einem Verkehrsunfall in Gildehaus ist am Mittwochnachmittag eine Person verletzt worden. Drei Autos wurden beschädigt.

Drei Autos waren in einen Unfall in Gildehaus verwickelt. Foto: Schock

Vorfahrtsfehler führt zu Unfall in Gildehaus

ow Gildehaus. Drei Autos sind in einen Unfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Hengeloer Straße in Gildehaus verwickelt gewesen. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist ein Vorfahrtsfehler Grund für den Unfall. Ein roter VW Lupo kam aus der Straße Mersch und wollte die Hengeloer Straße in Richtung Neuer Weg überqueren. Der Fahrer hielt am Stoppzeichen, soll links eine rote Ampel gesehen haben und dann losgefahren sein. Dabei soll er nicht nach rechts gesehen haben.

Von dort kam allerdings ein vorfahrtsberechtigter silberner VW Polo, der in Richtung Bad Bentheim unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen. Der Polo prallte außerdem gegen einen am Neuen Weg wartenden Mitsubishi. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Polos leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.