„Vorsichtiger Optimismus“ bei Tengelmann

dpa Mülheim/Ruhr. Ermutigende Signale für die Beschäftigten von Kaiser`s Tengelmann: Nachdem die zerstrittenen Handelskonzerne bei einem Spitzentreffen den Willen zu einer Einigung bekräftigt haben, herrscht heute die Hoffnung vor, dass die Komplettübernahme durch Edeka doch noch gelingen kann. Doch bis zu einer Lösung müssen noch viele Hürden genommen werden. In einem Schreiben an die Mitarbeiter äußerte Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub „vorsichtigem Optimismus“ in Hinblick auf eine Lösung für alle Mitarbeiter. Ziel sei es nun, bis zum 17. Oktober eine Einigung zu erzielen, so dass die Ministererlaubnis umgesetzt werden könne.