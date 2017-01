Vorträge: Islam, Israel und Textilgeschichte

In Kooperation mit den Grafschafter Nachrichten bietet die Volkshochschule eine Reihe besonderer Veranstaltungen in der Reihe „GN-Forum Wissen aktuell“. Dazu werden hochkarätige Referenten erwartet.

gn Nordhorn. Die Veranstaltungsreihe startet am 2. Februar mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Rudolf Seiters, und auch die weiteren Veranstaltungen, unter anderem zur aktuellen politischen Situation in den USA oder zum Thema Emanzipation im Islam, sind für viele interessierte Zuhörer sicher von Interesse. Auch konnte der ehemalige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster noch einmal als Referent gewonnen werden.

Hier die Veranstaltungen des GN-Forums Wissen aktuell im Überblick:

Rudolf Seiters: Vertrauensverhältnisse

Die Autobiografie eines großen Gestalters. Vortrag mit Diskussion.

Rudolf Seiters war engster Vertrauter von Helmut Kohl, ist bis heute mit Wolfgang Schäuble freundschaftlich verbunden – und steht mit fast 80 Jahren nun als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Zentrum der Flüchtlingskrise.

Gestalten wollte er immer, Angst vor Macht hatte er nie, auch wenn er um seine Person kein großes Aufheben machte. Egal ob als Kanzleramtsminister, Innenminister, Vizepräsident des Bundestags oder heute als Chef des DRK: Die Stationen seines Lebensweges eröffnen ein Panorama der späten deutschen Nachkriegsgesellschaft voller unbekannter Hintergrundgeschichten, amüsanter Anekdoten und Einblicke in entscheidende Phasen deutscher Geschichte, etwa der Bekämpfung des RAF-Terrors oder der Wiedervereinigung. Die Autobiografie „Vertrauensverhältnisse“ ist mehr als ein Blick zurück, denn bis heute ist Seiters im Berliner Politikbetrieb vernetzt.

Donnerstag, 2. Februar



Christoph von Marschall: Was ist mit den Amis los?

Unser zwiespältiges Verhältnis zu den USA. Vortrag mit Diskussion.

Militäreinsätze, Abhörskandale, Rassismus und Polizeigewalt – Amerikaner und Deutsche denken sehr unterschiedlich über Freiheit, Gerechtigkeit und die Rolle des Staates, das zeigen immer wiederkehrende Debatten. Zuletzt erstaunte und entsetzte der ungewöhnlich harte Präsidentschaftswahlkampf mit seinem unerwarteten Ausgang das deutsche Publikum.

Christoph von Marschall gehörte als einziger deutscher Journalist zum exklusiven White House Press Corps und hatte direkten Zugang zum Weißen Haus. Er lebt in Berlin und ist Redakteur des „Tagesspiegel“.

Mittwoch, 22. Februar



Steinreich, vogelfrei!

Zwei Frauen überqueren die Alpen auf eigenen Wegen. Lese- und Bildvortrag.

Glücklich der Mensch, der Träume hat! Und noch glücklicher, wenn sich, wie für Gabriele Reiß, einer davon erfüllt. Die alpenverrückte Ruhrgebietsfrau und Buchautorin hat in Begleitung ihrer Wanderfreundin mit gründlicher Vorbereitung, Mut und Hingabe die Alpen in fünf Groß-Etappen überquert.

Als Gabriele Reiß mit ihren Zipperlein, wie sie ihre gesundheitlichen Problemzonen nennt, in Bardolino ankam, war sie 62 Jahre alt und Rentnerin. Beeindruckende Bilder sich wandelnder Berglandschaften, Anekdoten und Texte aus ihrem fesselnden Reisebericht fügt sie zu einem Alpen-Abend zusammen, der Sehnsucht erwecken könnte.

Dienstag, 7. März





Sineb El Masrar: Emanzipation im Islam

Eine Abrechnung mit ihren Feinden. Vortrag mit Diskussion.

„Die Quelle des Fortschritts und das Fundament im Islam sind eindeutig weiblich“, sagt Sineb El Masrar. Nur weil seit Generationen männliche Dominanz herrscht und das Patriarchat sich als hartnäckiges Konzept behauptet, bedeutet das nicht, dass es auch gut so ist. Muslimas müssen endlich den Mut haben, ihre Rechte einzufordern. Ohne Kompromisse.

In ihrem neuen Buch „Emanzipation im Islam - eine Abrechnung mit ihren Feinden“ zeigt die Autorin, was und vor allem wer Muslimas heute in Deutschland und weltweit daran hindert, ein emanzipiertes und selbstbestimmtes Leben zu führen, Dass dem auch in Deutschland muslimische Organisationen und Verbände entgegenwirken, ist ein Hauptkritikpunkt der Autorin.

Montag, 13. März



Die Jahre 1948 und 1958 – Nordhorn im Wirtschaftswunderland

Vortrag mit historischen Fotografien und Dokumenten.

Die Währungsreform des Jahres 1948 ist Auftakt zu einer von Zeitgenossen mit dem Begriff „Wirtschaftswunder“ gekennzeichneten wirtschaftlichen Entwicklung, die ihren Höhepunkt im Jahr 1958 erreicht. In diesen Jahren wird die Stadt Nordhorn zu einer „Textilstadt im Grünen“ und zum Zentrum des Landkreises Grafschaft Bentheim. Jahre, in denen die drei großen Nordhorner Textilbetriebe NINO, Povel und Rawe eine außergewöhnliche Blütezeit erleben.

Mit diesem Vortrag setzt der Historiker und langjährige Leiter des Stadtmuseums Nordhorn, Werner Straukamp, eine Reihe fort, die sich mit der Stadtgeschichte im 20. Jahrhundert auseinandersetzt.

Donnerstag, 6. April





Jörg Armbruster: Willkommen im Gelobten Land?

Deutschstämmige Juden in Israel. Vortrag mit Diskussion. – Was geschah mit den Juden, die vor dem Naziterror in den Dreißigerjahren nach Eretz Israel flüchteten? Und wie erging es den Holocaust-Überlebenden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das „Gelobte Land“ auswanderten, um dort ein neues Leben zu beginnen? Sie mussten ihr Umfeld, ihre Kultur, ihre Sprache, ja ihre gesamte Lebensgrundlage hinter sich lassen. Sie landeten oft mit nichts als einem Bündel traumatischer Erfahrungen und der Hoffnung im Gepäck, hier einen sicheren Zufluchtsort zu finden. Doch in vielen Fällen ging dieser Wunsch lange nicht in Erfüllung.

Der ehemalige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster ist durch Israel gereist, um mit möglichst vielen dieser heute um die 90 Jahre alten Zeitzeugen zu reden. Hier ist er auf bewegende Lebensgeschichten gestoßen. Und er erzählt davon, wie Herkunft und Erfahrungen der aus Deutschland vertriebenen Menschen deren Nachfahren in der zweiten und dritten Generation bis heute prägen.

Donnerstag, 18. Mai



