Vorverkauf zur „Sinfonic Rock Night“ startet

gn Nordhorn. In den vergangenen Jahren waren die Eintrittskarten für die „Sinfonic Rock Night“ regelmäßig innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Die Karten kosten 17 Euro, 16 Euro mit GN-Card, 8,50 Euro für Schüler und Studierende. Pro Person werden im Vorverkauf maximal vier Karten abgegeben, davon maximal zwei mit GN-Card-Ermäßigung.

Die „Sinfonic Rock Night“ wird am Freitag, 26. November, um 20 Uhr sowie am Sonnabend, 27. November, um 15 Uhr und um 20 Uhr in der „Alten Weberei“ in Nordhorn präsentiert und steht in diesem Jahr unter dem Titel „Träume … und andere Realitäten“. Sie handelt musikalisch von Träumen und Realitäten, Hoffnungen und Illusionen, von Zukunftsträumen, Lebensträumen, Traumwelten und Weltträumen. Das große „Sinfonic-Rock-Ensemble“ der Musikschule Nordhorn mit Orchester, Chor und Band präsentiert anspruchsvolle Rock-/Pop-Titel, auch aktuelle Hits und Filmmusik.

In diesem Jahr wird unter anderem populäre Musik aus den Kinofilmen „Inception“ und „Herr der Ringe“ aufgeführt. Aus dem Musical „Les Misérables“ spielt das „Sinfonic-Rock-Ensemble“ die Arie „I dreamed a dream“. Zudem stehen Songs wie zum Beispiel „Haus am See“ von Peter Fox und „Hello“ von Adele auf dem Programm, berichtet die Musikschule,

„Das Publikum wird in drei spannenden und überraschenden Aufführungen mit Musik und einer faszinierende Lichtshow, vorbereitet vom Team der ,Alten Weberei‘, in andere Realitäten versetzt“, versprechen die Veranstalter.