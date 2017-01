Vorwärts arbeitet für großen Abstand

Mehr aus diesem Ressort

Beim großen Endspieltag der Hallen-Kreismeisterschaft im Mädchen- und Frauenfußball gingen drei Titel in die Niedergrafschaft. Außerdem konnte der SV Bad Bentheim in Emlichheim zwei Endspielsiege feiern. mehr...

Die Nordhorner Volleyballerinnen rangen am Sonntag den Oldenburger TB mit 3:1 nieder. An drei wichtigen Punkten für den Verbleib in der Regionalliga hatten die Routiniers ebenso ihren Anteil wie die jungen Spielerinnen. mehr...