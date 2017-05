Vorwärts-Fußballer gehen nicht auf „Kaffeefahrt“

Der Nordhorner Landesligist gastiert am Sonntag beim Schlusslicht TuS Pewsum. Die Vorgabe von Trainer Henning Schmidt für den Saisonendspurt lautet, so gut wie möglich abzuschneiden.

ml Nordhorn. Der Ligaverbleib ist gesichert, als nächste Aufgabe wartet das Gastspiel beim Schlusslicht – und dennoch schreibt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt die Fahrt zum Auswärtsspiel beim TuS Pewsum nicht als Lustreise aus. „Wir gehen nicht auf Kaffeefahrt“, betont der Coach vor dem Auftritt seiner Mannschaft am Sonntag um 15 Uhr in Ostfriesland.

Schmidt hatte die Ausrichtung für die verbleibenden vier Spiele der Nordhorner Landesliga-Fußballer schon direkt nach dem 4:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Oldenburg vorgegeben: Die Vorwärts-Fußballer wollen auf der Saison-Zielgeraden keinen Deut nachlassen. „Wir wollen so gut wie möglich abschneiden“, betont der Nordhorner Trainer, dessen Mannschaft vier Spieltage vor dem Saisonende mit 41 Punkten auf Rang sechs der Tabelle geführt wird.

Entsprechend seriös wollen die Nordhorner die Aufgabe angehen, zumal das Gastspiel bei den abgeschlagenen Pewsumern den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass man nur verlieren kann, weil jeder quasi wie selbstverständlich einen Sieg erwartet. Schmidt stellt klar: „Dieses Spiel wird kein Selbstläufer.“

Der Vorwärts-Coach hat in Erfahrung gebracht, dass sich die Personalprobleme der Pewsumer erledigt haben. Auch Kapitän Waldemar Schulz sei mittlerweile wieder dabei, weiß Schmidt. Er hofft darauf, dass sich die Gastgeber nicht vor dem eigenen Tor eingraben, sondern mitspielen. „Wir müssen wie schon gegen Oldenburg Lösungen finden“, betont der Trainer. „Daran werden wir im Training noch einmal arbeiten“, kündigte der Coach vor dem Abschlusstraining am Freitag an.

Im viertletzten Saisonspiel wird Schmidt im Vergleich zur Vorwoche wohl einige Veränderungen vornehmen. „Wir werden etwas rotieren“, sagt der Coach, der verletzungsbedingt weiter auf Igor Milosevic verzichten muss. Aus Studiengründen fehlt zudem Jannes ten Hagen. Joshua Sausmikat hat sich an der Schulter verletzt, bis zum gestrigen Freitag hatte Trainer Schmidt noch keine Klarheit darüber, ob der Offensivspieler am Sonntag in Pewsum eingesetzt werden kann.