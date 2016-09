Vorwärts ist hoch motiviert gegen die Kickers

Zu einer Neuauflage des Bezirkspokal-Finales gegen Kickers Emden kommt es am Sonntag um 15 Uhr am Nordhorner Immenweg: Beim Fußball-Landesligisten SV Vorwärts kehren Dennis Nyhuis und Igor Milosevic in den Kader zurück.

ml Nordhorn. Den 16. Mai 2016 haben sie beim SV Vorwärts in guter Erinnerung: Mit 5:2 setzten sich die Nordhorner Landesliga-Fußballer im Bezirkspokal-Finale am heimischen Immenweg gegen Kickers Emden durch – ein schöner Erfolg und ein tolles Spiel der Gastgeber. Wenn die Ostfriesen am Sonntag (15 Uhr) in der Landesliga zur Neuauflage dieses Endspiels antreten, dann hätte Vorwärts-Coach Henning Schmidt gegen einige Parallelen nichts einzuwenden. „Wenn wieder so viele Zuschauer da wären…“, sagt der Trainer und fügt noch hinzu: „Das Ergebnis würden wir natürlich auch gerne wieder nehmen…“

Nach der nicht befriedigenden Leistung im Auswärtsspiel beim SV Holthausen-Biene (0:1) brennen die Nordhorner darauf, es gegen den Traditionsclub aus Ostfriesland besser zu machen. „Die Jungs sind hoch motiviert, nach der Derbyniederlage alles abzurufen und im Kollektiv dagegen zu halten“, sagt Schmidt. Er hat die Niederlage bei den Emsländern auch anhand von Bewegtbildern analysiert und sagt: „Wir haben zu viele Fehler gemacht.“ Diese Defizite arbeitete der Coach mit seiner Mannschaft auf, wobei das Team nach dem intensiven Spiel am Sonntag am darauffolgenden Montag zunächst einmal gemeinsam im Freibad regenerierte. Am Mittwoch und am Freibad ging es dann aber wieder auf dem Fußballplatz rund.

Die Stärken der Kickers sieht Schmidt vor allem im Außenbahnspiel und bei Standardsituationen. „Emden hat schnelle Flügelflitzer und schaltet schnell um“, sagt der Vorwärts-Coach, der zudem vor den Aktionen nach ruhenden Bällen warnt. „Da müssen wir höllisch aufpassen.“ Aufgrund ihrer Qualitäten zählt der Nordhorner Trainer die Ostfriesen zu den Topfavoriten der Liga. Da ist es gut, dass die Gastgeber keine allzu großen Personalsorgen haben. Zwar fällt Sven Brege mit einem Teilabriss eines Bandes im Sprunggelenk aus, dafür kehren der zuletzt gesperrte Igor Milosevic und Dennis Nyhuis (Urlaub) in den Kader zurück. Und auch Lucas Völkerink, der im Biener Busch verletzt vom Platz musste, steht wohl wieder zur Verfügung.

Eine gute Nachricht gibt es zudem von Eike Schrader. Der defensive Allrounder, der in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisst wurde, hat seinen im März dieses Jahres erlittenen Kreuzbandriss so weit auskuriert, dass er wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen ist. Schmidt rechnet in den nächsten Wochen mit einer Rückkehr des 23-Jährigen in den Kader. „Er wird uns helfen“, ist sich Henning Schmidt sicher.

In Sachen Unterstützung für die Mannschaft haben es die Anhänger des SV Vorwärts Nordhorn in Zukunft leichter, diese zu zeigen und öffentlich im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen. Bei seinen Heimspielen öffnet der Landesligist künftig einen Fanshop und vertreibt seine Fanartikel, die bislang nur über das Internet bezogen werden konnten.