Vorwärts Nordhorn gewinnt mit 1:0 in Oldenburg

Oldenburg. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben ihr Auswärtsspiel beim TSV Oldenburg durch ein spätes Strafstoßtor von Chris Schippers in der 89. Minute mit 1:0 (0:0) gewonnen. „Wir nehmen die drei Punkte mit, das ist mehr als erfreulich. Der Sieg war aufgrund der größeren Torchancen verdient“, sagte Vorwärts-Obmann Jürgen Menger. Die Nordhorner zogen durch das 1:0 in der Tabelle an ihrem Gegner vorbei und feierten nach dem Erfolg gegen Voxtrup in der Vorwoche erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge.

Zu einer guten Defensivleistung der Nordhorner gehörte, dass Fabian Pley Stammkeeper Nico Prieto-Falk sehr gut vertrat. Außerdem zeigte das Innenverteidiger-Duo Igor Milosevic und Eike Schrader eine starke Leistung. So ließen die Gäste in der Abwehr nichts anbrennen. Die beste Möglichkeit der Oldenburger entschärfte Pley, als er einen direkt geschossenen Freistoß mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte (20.).

Schon früh mehrere Torchancen

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Nordhorner schon führen können, ja sogar müssen, denn nach der ersten Chance durch Jannis Staelberg (5.) hatte David Heils das 1:0 auf dem Fuß (10.). Der Stürmer scheiterte freistehend am TSV-Keeper. Nach einer halben Stunde zog Jannes ten Hagen nicht entschlossen genug ab und ließ damit die Chance auf die Führung liegen. Und als der Ball unmittelbar vor der Pause dann doch im Netz der Gastgeber zappelte, verweigerte der Schiedsrichter dem durch Konstantin Nurekenov erzielten Treffer auf Grund einer Abseitsposition die Anerkennung.

In der zweiten Spielhälfte gab es nur wenige Torchancen. Der Nordhorner ten Hagen hatte Pech, als sein Schuss in der 65. Minute nur die Oberkante der Latte streifte. Außerdem beförderte Dennis Nyhuis den Ball mit der Fußspitze aufs Tor, scheiterte mit diesem Abschluss aber am Oldenburger Keeper.

So blieb es bis zum Ende spannend und Schippers verwandelte den Strafstoß nach Foul an ten Hagen kurz vor dem Schlusspfiff zum 1:0-Endstand. „Er hat den berechtigten Strafstoß schön verwandelt“, kommentierte Menger die spielentscheidende Szene.

Statistik

Vorwärts Nordhorn: Pley; Schrader, Milosevic, Veltmaat, Hood, Müller, Staelberg, Schippers, ten Hagen, Nurekenov (65. Sausmikat), Heils (80. Nyhuis).

Tor: 0:1 Schippers (89., Foulelfmeter).

