Vorwärts verpflichtet vier junge Spieler

Nordhorn. Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn setzt in der Saison 2017/18 voll auf die Jugend: Vom Jugendleistungszentrum Meppen werden im Sommer die 19-jährigen Luca Budde aus Nordhorn und Marvin Zwafink aus Uelsen zum Team vom Immenweg stoßen, vom aktuellen Kreisliga-Tabellenführer SpVgg. Brandlecht-Hestrup wechselt Milan Hagel (20) zurück zu dem Klub, für den er schon in der Jugend spielte. Und aus der eigenen A-Jugend, die als JSG Nordhorn in der Landesliga spielt, zieht Vorwärts-Trainer Henning Schmidt das Stürmer-Talent Daniel Lust hoch in den Landesliga-Kader. „Das sind alles Jungs, die Bock auf Fußball haben“, freut sich Schmidt auf das Quartett.

Luca Budde und Marvin Zwafink gehören aktuell zum Stamm der U 19 des SV Meppen, die die A-Jugend-Niedersachsenliga in der Winterpause anführt. Stürmer Zwafink begann das Fußballspielen bei seinem Heimatverein Olympia Uelsen und kam über die Stationen JSG ASC/Uelsen und VfL Weiße Elf im Jahr 2014 nach Meppen. In der laufenden Saison schoss der 19-Jährige bislang fünf Tore. Auf der Sechser-Position zu Hause, aber in der Defensive variabel einsetzbar ist sein aus Nordhorn stammender Teamkollege Luca Budde, der vom VfL Weiße Elf kommt, aber bereits seit fünf Jahren im Meppener Jugendleistungszentrum trainiert. „Beide sind Talente, die große Lust auf die Landesliga haben und für Vorwärts im Seniorenbereich angreifen wollen“, berichtet Fußball-Fachwart Jürgen Menger von angenehmen und unkomplizierten Gesprächen.

Bereits über Erfahrung in der Bezirks- und Kreisliga der Senioren verfügt Milan Hagel. Der 20 Jahre alte Verteidiger bestritt in seinem ersten Seniorenjahr gleich 16 Bezirksligaspiele für Brandlecht-Hestrup und ist auch nach dem Abstieg Stammkraft bei der Spielvereinigung. „Er ist schnell und kopfballstark – genau das, was ein Innenverteidiger sein muss“, sagt Schmidt über den Nordhorner, der als C-Jugendlicher schon einmal für den SV Vorwärts kickte.

Aus der JSG Nordhorn rückt Daniel Lust im Sommer in den Landesliga-Kader auf. Die starke Bilanz des beidfüßigen Angreifers: 16 Tore in der laufenden Saison und damit der zweitbeste Torjäger der A-Jugend-Landesliga. „Wir setzen voll auf die Jugend“, sagt Jürgen Menger mit Blick auf die vier Neuen, die zum Kader stoßen werden. Seinen Trainer freut diese Ausrichtung: „Es macht großen Spaß, motivierte junge Leute weiter zu entwickeln“, sagt er. Und: „Es ist schön, dass die Talente Vorwärts als geeignete Plattform sehen. Die Jungs, wissen, dass auch Nachwuchsspieler bei uns schnell zum Einsatz kommen, sogar in der ersten Elf stehen.“

Im vergangenen Jahr schafften Igor Milosevic und Lucas Völkerink den Sprung aus der A-Jugend in das Landesligateam, ein Jahr zuvor kam Niklas Fraatz vom JLZ Meppen und entwickelte sich sofort zum Leistungsträger. Der 20-Jährige hat für die neue Saison bereits zugesagt – wie ein Großteil der aktuellen Mannschaft und Kapitän Florian Müller. Der 33 Jahre alte GN-Sportler des Jahres 2016 wird, wie schon bei der Preisverleihung während der Sportgala angekündigt, mindestens ein Jahr am Immenweg dränhängen. „Flo ist natürlich ein ganz wichtiger Mann für uns“, sagt Jürgen Menger, „aber wir sind froh, dass fast alle Spieler uns schon eine Zusage für 2017/18 gegeben haben.“ In der Winterpause belegen die Nordhorner in der Tabelle den sechsten Platz; am Sonntag, 5. März, ist der SV Holthausen/Biene zum ersten Punktspiel des Jahres zu Gast.