Vorwärts will einen „Riesenschritt“ machen

Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn treffen am Sonntag um 15 Uhr auf eigenen Platz auf das Team von Hansa Friesoythe. Für die Gastgeber aus der Grafschaft ist es nach Ansicht von Trainer Henning Schmidt eine richtungsweisende Partie. „Mit einem Sieg kann man einen Riesenschritt in Richtung des vorzeitigen Ligaverbleibs machen“, sagt der Vorwärts-Coach, dessen Mannschaft das Hinspiel mit 0:2 verlor. Noch ein Grund, der für motivierte Gastgeber sorgen sollte. „Das wollen wir natürlich geradebiegen. In Friesoythe haben wir nicht so ein gutes Spiel gemacht“, sagt Schmidt.

Bei den Vorwärts-Fußballern hat sich seit dem Spiel am 11. September 2016 aber einiges getan. Die Nordhorner haben sich weiterentwickelt und sind zurzeit zudem nicht vom Verletzungspech verfolgt. Zwar werden den Gastgebern am Sonntag Pascal Thiele (Fußentzündung) und Igor Milosevic (Aufbautraining nach Bauchmuskelverletzung) fehlen, insgesamt ist die personelle Situation aber gut. Wie unterschiedlich die Entwicklung der beiden Mannschaften seit dem letzten Aufeinandertreffen verlaufen ist, zeigt die Tabellensituation zum damaligen und jetzigen Zeitpunkt: Nach der Partie in Friesoythe am 6. Spieltag rangierte Hansa mit elf Punkten auf Rang sechs; Vorwärts war Zwölfter mit sechs Zählern. Mittlerweile sind die Nordhorner Sechster mit 28 Punkten, Friesoythe wird mit 21 Punkten auf Rang zwölf geführt. Allerdings haben die Gäste ein Spiel weniger absolviert als der SV Vorwärts.

Den Gegner bezeichnet der Nordhorner Trainer als spielstarke Mannschaft, die ihre Stärken vor allem im Flügelspiel habe. Wie schon beim Start nach der Winterpause gegen den SV Holthausen/Biene wollen die Immenweg-Kicker den Gegner mit einer guten Teamleistung bezwingen. „Gegen Biene haben wir das in der zweiten Hälfte gut gemacht“, sagt Schmidt, dessen Mannschaft möglicherweise wieder auf Kunstrasen antreten wird, da die Spielfläche im Stadion nach der Winterpause in keiner guten Verfassung ist und es darüber hinaus vor dem Spiel auch noch regnen soll.