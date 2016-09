VVV feiert 40 Jahre Gildehaus-Dinkel-Route

Gildehaus. Die Gildehaus-Dinkel-Route feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Nach den Worten des 1. Vorsitzenden des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) für Gildehaus und Umgebung, Helmut Scholle, ist es heute kaum vorstellbar, mit welchen Schwierigkeiten die erste grenzüberschreitende Radroute ins Leben gerufen wurde. Nach jahrelangen Verhandlungen mit dem Finanzministerium in Bonn und dem Außenministerium in Den Haag lag im Oktober 1976 die Genehmigung vor. Die Radroute wurde vom damaligen Vorsitzenden des VVV Gildehaus, Ewald Pannen – Vater des heutigen Bürgermeisters der Stadt Bad Bentheim – und Ronnie Bekke vom VVV de Lutte angeregt. Heute ist es selbstverständlich, dass wir grenzenlos radeln können.

Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens ist am Sonntag, 2. Oktober, wieder eine gemeinsame Radtour von niederländischen und deutschen Radfahrern geplant. Die Niederländer kommen gegen 10.30 Uhr auf dem Mühlenberg in Gildehaus an und nach einem gemeinsamen Frühstück geht es weiter in Richtung Lutterzand und anschließend nach de Lutte/Losser. In de Lutte gibt es eine Suppe zum Mittagessen. Pausen können in Lutterzand bei Erve Kraenberg und beim Reiterhof Aarnink in Bardel gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit, für Frühstück und Mittagessen.

Außerdem können Bons im Wert von fünf Euro für eine Routenbeschreibung bei der Kreissparkasse und der Grafschafter Volksbank in Gildehaus wie auch in der Touristeninformation Bad Bentheim erworben werden. Die Bons sind in der Zeit vom 15. bis zum 28. September dort erhältlich. Der Veranstalter hofft auf viele Teilnehmer.