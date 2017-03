VVV Nordhorn wählt Tierpark-Leiter an die Spitze

Nordhorn. „Ich habe der Anfrage gerne zugestimmt“, sagte Kramer, der als Wunschkandidat des Vorstandes vor dem eigentlichen Wahlgang einige Ziele markierte. So stellte der studierte Tiermediziner im Neuberliner Hof einen Kurs „mit Blick auf die Finanzlage“ in Aussicht und appellierte an die 64 anwesenden Mitglieder: „Lassen Sie uns positiv über Nordhorn reden. Wer, wenn nicht wir, soll das tun.“ Gleichzeitig erteilte er einem Stadtmarketing als GmbH in kommunaler Hand eine klare Absage: „Es gibt keine bessere Struktur, als die eines Vereins.“

Die Wahl selbst, bei der kein Gegenkandidat antrat, erfolgte einstimmig. Kramer komplettiert damit den Vorstand, dem Thomas Reichardt (2. Vorsitzender) und Thorsten Müller (Schatzmeister) sowie Thomas Berling in seiner Funktion als Bürgermeister angehören. Außerdem bestätigten die Mitglieder die Sprecher der vier Beiräte. Ebenfalls zum Führungsgremium gehören drei Kommunalpolitiker aus dem Nordhorner Rat.

Jochen Anderweit, der den Vorsitz am 21. Juni 2016 ausdrücklich für eine Übergangszeit übernommen hatte, blickte eingangs der Versammlung zurück auf „eine produktive Zeit mit einigen wichtigen Erfolgen“. Nach vielen Querelen, die den Verein erschüttert hatten, sei es vor knapp neun Monaten das ausdrückliche Ziel gewesen, Transparenz zu schaffen und die insgesamt gut 400 Mitglieder in die Entscheidungen einzubinden. Die sei gelungen. Mit seinem Rücktritt will der 39-jährige Verleger und Geschäftsführer der Grafschafter Nachrichten „eine klare Trennung“ wiederherstellen, um den Verdacht einer Vermischung der Interessen gar nicht erst aufkommen zu lassen.

