Wählerinitiativen treten für mehr Sachpolitik an

Das Misstrauen gegenüber etablierter Parteipolitik ist gewachsen: In den Kommunen haben sich Bürger als freie Wählerinitiativen auf den Weg in Räte und Kreistage gemacht. Die GN stellen Beispiele aus der Grafschaft vor.

Nordhorn/Emlichheim/Uelsen. Bei der Kommunalwahl am 11. September treten für den Kreistag die Wählerinitiative Pro Grafschaft im Landkreis und die Wählergruppe Grafschafter Bürger Forum/Unabhängige Wählergemeinschaft Uelsen in der Grafschaft Bentheim (gbf./UWG) an.

Die seit vielen Jahren bestehende Initiative Pro Grafschaft arbeitet im Schwerpunkt von der Kreisstadt aus und legt seit jeher großen Wert darauf, nicht als Partei durchzugehen. Vertreten ist Pro Grafschaft etwa im Nordhorner Rat und im Kreistag. Sie tritt in allen Wahlbereichen zur Kreistagswahl an. Dabei hat sich der Verein „Sachpolitik statt Parteipolitik und Lobbypolitik“ auf die Fahnen geschrieben. „Pro Grafschaft steht für mehr direkte Demokratie und Bürgernähe“, verspricht die Initiative: „Zweck des Vereins ist, den Bürgern der Grafschaft eine Organisationsform zu bieten, die es ermöglicht, alle kommunalen Angelegenheiten in Freiheit und Unabhängigkeit zu vertreten und mitzubestimmen. Die Initiative Pro Grafschaft sieht ihre Aufgabe in der Förderung sachbezogener Kommunalpolitik, die nicht durch Parteibindung und Gruppeninteressen geprägt ist.“

So möchte der Verein „engagierten Bürgern eine Plattform geben und einen direkten Zugang zur Kommunalpolitik bieten, ohne die in den politischen Parteien üblichen Hürden und ,Tretminen‘“. Angetreten ist Pro Grafschaft mit dem Leitsatz: „Mit Menschen für Menschen“.

Familienpolitik ist einer der Schwerpunkte des Wahlprogramms. Forderungen in Kreisstadt oder Kreis wie Senkung zu hoher Kita-Gebühren, Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und eines vielfältiger gestalteten Bildungsangebotes mit einer Stärkung der Oberschulen, Anstellung von mehr Schulsozialarbeitern, Abschaffung der Schulbezirke und gerechte Müllgebühren stehen im Vordergrund. Zudem wendet sich Pro Grafschaft gegen einen „übertriebenen Sparzwang“ in den Kommunen und setzte sich für einen „Windelbonus“ für Jung und Alt ein, mit dem sich Windeln kostenlos entsorgen lassen.

Das Grafschafter Bürgerforum (gbf.) und die Unabhängige Wählergemeinschaft Uelsen (UWG) haben zur Wahl des Kreistags eine Gemeinschaftsliste eingereicht, die in vier der fünf Wahlbereichen zur Wahl steht. Dazu teilt die Gruppe mit: „Das gbf. wird zusammen mit der UWG Uelsen fast flächendeckend zur Kreiswahl antreten. Somit sind wir neuerdings für viele Bürger (zum Beispiel aus Nordhorn, Neuenhaus, Wietmarschen usw.) jetzt auch eine wählbare Alternative auf dem Wahlzettel zur Kreiswahl.“ Frischer Wind und mehr Offenheit und Transparenz seien der UWG ebenso wichtig wie dem gbf.: „Gleiche Ziele, gleiche Liste – so einfach ist das.“

„Mit den Bewerberlisten für die Kreiswahl sind wir gerade im Bereich Emlichheim/Uelsen unserem Anspruch gerecht geworden, die größtmögliche Bewerberzahl auf dem Wahlzettel zu bieten“, heißt es vom gbf.: „Das erreichen sonst nur die beiden großen Parteien. Ebenso ist unser Ziel erreicht, auch in anderen Bereichen der Grafschaft als interessante Wahlmöglichkeit antreten zu dürfen.“

Das gbf. hatte sich 2005 aus der Protestbewegung gegen die Müllverbrennungsanlage im Europark gegründet. „In über zehn Jahren haben wir viel Erfahrung gewonnen und uns konsequent ein breites politisches Feld erarbeitet“, teilt das Forum mit und setzt auf das Engagement seiner Kandidaten: „Unsere Mitglieder brennen darauf, sich für ihr jeweiliges Themenfeld einzusetzen.“ Ziele sind: Mehr Transparenz in der Politik, mehr bürgernahe und sachorientierte Entscheidungen, sozial und familiengerecht, mit einer großen konsequenten ökologischen Orientierung.

Viele Vorschläge werden aufgegriffen

Das von Emlichheim aus agierende Bürger Forum sieht sich mittlerweile in der Politik eine positive Rolle spielen: „So konnten wir, neben vielen weiteren Dingen, mit dem Anstoß zu einer Nahwärmeversorgung viele Emlichheimer Haushalte und Firmen finanziell entlasten und damit die Ausgaben für Energie in der Samtgemeinde senken, also auch Steuergelder einsparen und den CO2-Ausstoß massiv senken. Ein Brandschutzbedarfsplan, von uns angeregt, führt zu einer verbesserten Organisation und Ausstattung der Feuerwehren in der Samtgemeinde. Unsere Idee wurde daher auch von etlichen Nachbarkommunen ebenso umgesetzt. Viele weitere Vorschläge wurden aufgegriffen, zum Beispiel zu mehr Verkehrssicherheit bei der Umgestaltung im Umfeld des Schulzentrums, also zu mehr Schulwegsicherheit für die radfahrenden Kinder.“

Auch die Kandidaten der Unabhängigen Wählergemeinschaft Uelsen sehen sich nicht als Politiker, sondern sind engagierte Bürger. Die Unabhängigkeit und der regionale Bezug stehen bei der seit Jahren existierenden Wählergemeinschaft, die im Gemeinde- und Samtgemeinderat Uelsen vertreten ist, im Vordergrund. Dabei sieht sich die UWG als echte Alternative zu den etablierten Parteien. Ziel sei es, die die Politik vor Ort zusammen mit den Bürgern zu gestalten.