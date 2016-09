Wahlergebnis korrigiert: Ein Sitz mehr für SPD

Mehr dazu lesen Sie am Freitag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper .

Nach dem amtlichen Endergebnis entfallen auf CDU und SPD nun jeweils 15 Ratsmandate, auf Pro Grafschaft und Grüne jeweils vier sowie auf FDP und Linke jeweils zwei. Damit erhält die SPD einen Sitz mehr als am Wahlabend ermittelt, Pro Grafschaft einen weniger.

Nordhorn. Wie in allen Städten und Gemeinden hat der Gemeindewahlausschuss in Nordhorn die Auszählergebnisse vom Wahlabend überprüft und das amtliche Endergebnis der Wahl festgestellt. Ungewöhnlich: Bei den Zahlen, die der Ausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag bekannt gab, ergeben sich Detailabweichungen von den Zahlen des Wahlabends, die weitreichende Folgen haben. Aus ihnen ergibt sich eine veränderte Sitzverteilung im künftigen Rat.

Überraschung bei der Nordhorner Stadtratswahl: Der Wahlausschuss der Stadt hat am Donnerstagmittag das vorläufige Auszählergebnis vom Wahlabend korrigiert. Die SPD erhält nun doch 15 Ratsmandate, Pro Grafschaft nur vier.

Mehr aus diesem Ressort

Bereits 12.000 Euro für Amatrice gespendet Schon über 12.000 Euro haben Grafschafter für das vom Erdbeben zerstörte Amatrice in der Provinz der Nordhorner Partnerstadt Rieti gespendet. Das Geld soll direkt nach Amatrice für ein konkretes Aufbauprojekt gehen. mehr...

Sympathisches und abwechslungsreiches Konzert Viel Beifall haben die „German Tenors“ Luis del Rio und Johannes Groß sowie die Organistin Claudia Hirschfeld vom Publikum für ihr Konzert in der Alten Kirche am Markt in Nordhorn bekommen. mehr...

Bildergalerien: Oktoberfest in Nordhorn  Zum mittlerweile vierten Mal zeigte sich das Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG in Nordhorn am Samstag zünftig in weiß und blau: Beim Oktoberfest gab es ausgelassene Wiesn-Stimmung und viele Partyhits. mehr...

Krebs führt künftig SPD-Fraktion im Nordhorner Rat Der 60-jährige Jurist und erfahrene Kommunalpolitiker Harald Krebs wird neuer Vorsitzender der SPD-Fraktion im Nordhorner Rat. Petra Alferink stand aus beruflichen Gründen für den Vorsitz nicht mehr zur Verfügung. mehr...