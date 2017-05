Walnussbäume säumen nun Ohner Dorfstraße

Die Entscheidung, die Kastanien an der Dorfstraße in Ohne zu fällen, war heiß diskutiert. Nun wurde Ersatz gepflanzt: Die Wahl fiel dabei auf Walnussbäume, die 150 bis 200 Jahre alt werden sollen.

Ohne. „Statt Kastanien kann man in Ohne zukünftig Walnüsse sammeln“, sagte Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte und zeigte auf die zehn jungen Walnuss-Bäume, die seit Kurzem die Dorfstraße in Ohne säumen.

Um das Fällen der alten Kastanien, dessen Stümpfe bis zum Beginn der Dorfstraßensanierung noch aus dem Boden ragen werden, hatte es zu Beginn des Jahres eine große Kontroverse im Dorf gegeben. Die Entscheidung des Gemeinderates, die altersschwachen Kastanien zu fällen, fiel am Ende jedoch einstimmig. „Alle anderen Möglichkeiten wären nur Kompromisse gewesen. Jetzt haben wir wieder eine Baumreihe, die einheitlich wächst“, betonte die Bürgermeisterin bei der offiziellen Übergabe einer Spende durch Stefan Karkossa von der Karkossa OHG.

Spende als Unterstützung

Denn bei der Neuanpflanzung bekam die Gemeinde Unterstützung von dem Bad Bentheimer Unternehmen und der Allianz-Umweltstiftung „Blauer Adler“. Unter dem Motto „Aktiv für Mensch und Umwelt“ fördert die Umweltstiftung seit 1995 deutschlandweit lokale Umweltprojekte von Bürgern, Vereinen und Institutionen. „Die Bepflanzung der Dorfallee passte genau in die Förderkriterien. Der Schutz und die Erhaltung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren sowie Baumpflanzungen sind zwei große Themenbereiche der Stiftung“, sagte Stefan Karkossa, dessen Unternehmen die Stiftungsmittel auf eine Fördersumme von insgesamt 4500 Euro aufstockte.

Widerstandsfähige Bäume gesucht

Bei der Suche nach Ersatz für die alten Kastanien wurde die Gemeinde von Hermann Rademaker beraten, dessen Firma auch die Neuanpflanzung vornahm. Ziel war es, die Kastanien mit heimatnahen Gewächsen zu ersetzen. So kamen Ahorn, Esche und Walnuss in die engere Auswahl. Die Wahl fiel letztlich auf die Walnussbäume, die sehr widerstands- und anpassungsfähig sind und sich an dem nassen Standort gut entwickeln können. „Die Bäume bilden schöne Kronen, die auch die Straße beschatten werden“, sagte Hermann Rademaker. Mit einer Lebenserwartung von 150 bis 200 Jahren sind die Bäume langlebiger als Kastanien und sollen viele Generationen überdauern.