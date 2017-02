Wandergesellin Carla macht Station in Emlichheim

Eine Bäckerin auf der Walz hat in dieser Woche in Emlichheim Station gemacht. Sie ist kreuz und quer im Land unterwegs und will nach drei Jahren und einem Tag in ihre Heimatstadt Köln zurückkehren.

Emlichheim. Seltener und ungewöhnlicher Besuch am Montagmorgen im Rathaus in Emlichheim bei Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters: Dort erscheint Carla, „fremde freireisende Bäckerin“, wie sie sich seit etwa drei Monaten nennt. Nach ihrer Ausbildung hat sich die Gesellin im Herbst in ihrer Heimatstadt Köln „auf die Walz“ begeben, der traditionellen Wanderschaft von Handwerksgesellen, die drei Jahre und einen Tag dauert. Zur Ausrüstung der Junggesellin gehört nur ein „Charlottenburger“, ein 88 mal 88 Zentimeter großes Tuch mit Wechselwäsche, Zahnbürste, Schlafsack, Wanderstab und ihrem Wanderbuch, einer Art Reisetagebuch, in dem auch alle Arbeitseinsätze festgehalten werden.

Seit Freitag ist Carla in ihrer ersten Aufgabenwoche, in der sie verschiedene Aufgaben – gestellt von ihrer Altgesellin, die schon seit mehr als einem Jahr auf der Walz ist – zu erfüllen hat. In Würzburg trifft sie den Steinmetz-Wandergesellen Janek Herrgott aus Emlichheim, der am Dienstag Geburtstag hat; daher der erste Auftrag: „Bring mir zum Geburtstag einen Apfelkuchen nach Regensburg, von meinen Eltern gebacken.“

Ein Stempel als Nachweis

Mit drei Euro und einem Brötchen macht sie sich auf den Weg in die Grafschaft. Nach einer Nacht bei Familie Herrgott und einem Kurzaufenthalt bei Daniela Kösters, wo sie einen Stempel erhält, reist sie mit dem Kuchen, eingewickelt in einen weiteren Charlottenburger, nach Süddeutschland. Für Reisen und Unterkunft darf sie kein Geld ausgeben. Von Regensburg aus geht es weiter nach Berlin, wo sie ein Geschenk abliefern soll. Unterwegs muss sie im Harz noch ein Museum besuchen. Zudem braucht sie sieben Stempel verschiedener Institutionen, bevor am Sonntag die Aufgabenwoche in Hamburg endet, wo sie ihre Altgesellin trifft.

Ab März will sich Carla in verschiedenen Betrieben vorstellen, um für einen befristeten Zeitraum einen Vertrag über eine Beschäftigung zu erhalten und viele Handwerkerkniffe kennenzulernen. Diese Arbeit wird normal bezahlt – den Lohn braucht sie für Verpflegung. Im ersten Jahr darf Carla nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sein, danach europaweit und weltweit, doch „ich werde wohl in Europa bleiben“, vermutet sie.

Ereignisreiche Jahre, Monate und Tage dürften noch vor der Kölnerin liegen, ehe sie nach 1096 Tagen auf Wanderschaft wieder zurückkehren wird. Ihrer Heimatstadt darf sie sich während ihrer „Zeit auf der Walz“ bis auf 50 Kilometer nicht nähern.