Warum Nordhorns Geschäfte Sonntag dicht bleiben

Mehr aus diesem Ressort

Das Halbjahresprogramm der „Alten Weberei“ in Nordhorn bietet ein Wiedersehen mit dem einstigen Weltstar Albert Hammond. Auch Jürgen von der Lippe ist dabei. mehr...

Das Amtsgericht Nordhorn befasst sich seit einigen Wochen mit einer Anklage wegen Freiheitsberaubung. Eine junge Frau wurde in Delmenhorst verschleppt und in Nordhorn festgehalten. mehr...

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag hat ein Autofahrer in Nordhorn wegen glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen rutschte beim Abbiegen in eine Ampel. Der Fahrer blieb unverletzt. mehr...