Waspo-Lichtblicke bei Denekamp-Festspielen

Nordhorn. Dass das Nordhorner Freibad bei Menschen aus den Niederlanden bei schönem Wetter besonders beliebt ist, ist in der Grafschaft kein Geheimnis. Dass sich auch die Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem Nachbarland im Becken an der Wehrmaate sehr wohl fühlen, haben sie schon bei den vergangenen Auflagen des von Waspo Nordhorn organisierten Pfingstschwimmfestes mehrfach gezeigt. Doch so dominant wie bei der 42. Austragung der Veranstaltung waren sie wohl noch nie: Alle Titel sammelten sie ein – und die Konkurrenz aus den Grafschafter und den übrigen Vereinen hatte das Nachsehen. Als besonders fleißiger Titelsammler tat sich dabei der Verein mit der kürzesten Anreise hervor: Der Schwimmklub De Dinkel aus Denekamp triumphierte über 13 der 22 Strecken.

Vor zwei Jahren hatten die Waspo-Schwimmer noch drei Gesamtsiege feiern können, bei der vorherigen Auflage waren es immerhin noch mit Marloes Ekkelboom und dem damals für die Ohio State University startenden Nordhorner Steffen Hilmer anderthalb Erfolge. Da Ekkelboom erkrankt fehlte und Hilmer nicht zur Titelverteidigung angetreten war, reduzierten sich die Aussichten auf einen Gesamttitel für den Veranstalter dramatisch. „Dazu kommt, dass Friderike Schiphorst und Catharina Mundt aus beruflichen Gründen nicht mehr viel trainieren können“, erklärte Waspo-Organisator Heinz Sieverding.

Was den Nordhornern blieb, waren die Lichtblicke bei den Jahrgangswertungen: Sechs erste Ränge erreichten die Waspo-Aktiven, dazu kamen 14 Vize-Titel und zehn dritte Plätze. Außerdem landeten die Sportler des Veranstalters gleich 15 Mal auf dem undankbaren vierten Rang. „Es reicht manchmal nicht mehr“, meinte Sieverding, der aber die Leistungen von Milan Monse hervorhob, der sich zwei Titel im Jahrgang 2000 sicherte: Über 200 m Rücken und 200 m Freistil war er jeweils der Schnellste – insgesamt landete er bei seinen fünf Starts fünf Mal auf dem Treppchen und bekam eine Medaille.

Ebenfalls zwei Jahrgangs-Titel holte sich Felix Morshuis (Jahrgang 2003), der vor einer Woche noch bei der deutschen Jugend-Meisterschaft in Berlin angetreten war. Über 100 m und 200 m Brust siegte er – und hätte mit seiner Zeit von 1:14,64 Minuten über die kürzere Strecke auch bei den wesentlich älteren Junioren noch ganz oben auf dem Treppchen gestanden. „Er hat seine gute Form von den deutschen Meisterschaften bestätigt“, freute sich Trainer Marcel Ekkelboom.

Die weiteren Siege für die Nordhorner landeten Marvin Beckemper über 200 m Brust und Lukas Portheine über 100 m Brust, jeweils bei den Junioren.

Mit dem TuS Neuenhaus und dem SC Union Emlichheim nahmen zwei weitere Grafschafter Vereine am Pfingstschwimmfest teil. Für die Neuenhauser landete Ande Brink (Jahrgang 2007) über 100 m und 200 m Brust jeweils auf dem zweiten Rang. Die beste SCU-Platzierung verzeichnete Lucia Alers (Jahrgang 2005), die über 200 m Rücken Fünfte wurde.

Die Stars des Schwimmfestes stellte aber – wenig überraschend – De Dinkel aus Denekamp. Bei den Frauen sicherte sich Sterre Mooiweer drei Einzeltitel, bei den Männern siegte Karst Boersma sogar vier Mal. Die Beiden erhielten auch für ihre Leistungen die Rückenpokale, was im kommenden Jahr wieder zu einem Problem für den Veranstalter führen könnte. Denn Mooiweer hat nicht nur den ersten Wanderpokal schon in ihrem Besitz, sondern ist mit dem zweiten Sieg in Folge auch auf dem besten Weg, sich den erst im vergangenen Jahr gestifteten „Delfinoh“-Pokal mit einem dritten Erfolg in Serie 2018 zu sichern. „Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr etwas in den Kaffee tun werde, damit wir nicht schon wieder einen neuen Pokal besorgen müssen“, lachte Waspo-Organisator Sieverding. Diese „Drohung“ wird Mooiweer und die anderen Niederländer aber wohl kaum davon abhalten, nächstes Jahr an Pfingsten wieder ins Nordhorner Freibad zu kommen.