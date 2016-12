Weihnachtsmarkt in Bad Bentheim eröffnet

Nachdem viele Weihnachtsmärkte in der Region bereits geöffnet haben, zieht an diesem Wochenende auch Bad Bentheim nach. Die Besucher erwartet wieder ein kunsthandwerklich geprägter Markt direkt an der Burg.

Bad Bentheim: Nachdem viele Weihnachtsmärkte in der Region bereits geöffnet haben, zieht an diesem Wochenende auch Bad Bentheim nach. Zwischen Burg und Kopfsteinplastern erwartet die Besucher ein eher kunsthandwerklich geprägter Weihnachtsmarkt.



Bad Bentheim. Kunsthandwerk und Lichterglanz, der Duft von Glühwein und Waffeln, dazu weihnachtliche Musik: Dieses Wochenende steht die Burgstadt ganz unter dem Stern des Weihnachtsmarktes. Der wurde am Freitagnachmittag offiziell auf dem Herrenberg eröffnet, erstmals durch die erste stellvertretende Bürgermeisterin Adele Januschewski. Ihr zur Seite stand Nachtwächter Johannes Thier.

Nicht nur die Bad Bentheimer, auch die Besucher von außerhalb würden den unverwechselbaren Charakter des handwerklichen Weihnachtsmarktes schätzen, sagte Januschewski. Am Sonnabend und Sonntag ist der Weihnachtsmarkt ab 11 Uhr geöffnet, um 16 Uhr startet am Sonnabend der Nikolausumzug mit dem Knobeln in der Innenstadt. Am Sonntag um 18 Uhr wird der Markt durch die Turmbläser auf dem Südbalkon der Burg beendet.