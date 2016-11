Weihnachtsmarkt mit neuer Beleuchtung

Eine individuelle, gemütliche Note soll der Weihnachtsmarkt in Schüttorf durch seine Beleuchtung bekommen. An diesem Wochenende lädt der Pluspunkt zu dem Markt ein.

gn Schüttorf. Es ist schon der 26. Schüttorfer Weihnachtsmarkt, zu dem der Stadtmarketing-Verein „Pluspunkt“ am Sonnabend ab 13 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr einlädt. Am Sonnabend wird das vorweihnachtliche Treiben um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr enden.

Rund 25 Stände mit Dekorationen, Geschenkartikel und Leckereien werden in der Innenstadt aufgestellt: Weihnachtsteller, Schmuck aus Knöpfen, Schlüsselanhänger, Lampen und Kinderbekleidung sind nur einige Waren. Verkauft werden die Sachen von Geschäften, aber auch Initiativen, Fördervereine und Privatleute bieten neben Handelsware viel Selbstgemachtes an. Leckereien wie Berliner, Weihnachtsgebäck, türkische Spezialitäten, Liköre, Pommes und Bratwurst sollen die Besucher auch anlocken.

Neue Stände

Erstmals wird auch die Bürgerinitiative für ein Bürger – und Kulturzentrum (BI BKZ) mit einem Stand vertreten sein. Die bunte Mischung aus Vereinsvertretern, Politik und interessierten Bürgern innerhalb der BI stellt Ideen und Vorstellung für ein solches Zentrum vor. Außerdem gibt es besondere Weihnachtsteller zu kaufen, die Schüler der Schüttorfer Oberschule gemeinsam mit den Künstlern des „Schüttorfer Auge“ bemalt haben. Der Erlös aus dem Verkauf der 150 Teller soll an den Förderverein der Schule, die Künstlergemeinschaft sowie die ihre Partnerschule in Bangladesh gehen. Die Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder regte die Aktion an und unterstützte sie finanziell.

Knobeln

Beim Knobeln am Sonnabend ab 16 Uhr, kann man bei der BI Kulturbeutel gewinnen. „Die anderen Knobelstände bieten von Wurst, über Käse bis hin zu Torten all das, was das lukullische Spieler-Herz begehrt“, schwärmt der „Pluspunkt“. In diesem Jahr wird es zudem einen Los-Stand für Kinder geben. Am Brunnen wird das Nostalgiekarussell aufgebaut, auf dem Kinder auf Kosten des Stadtmarketingvereins fahren dürfen.

Musikverein und Nikolaus

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt am Sonnabend zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr der Schüttorfer Musikverein. Am Sonntag übernehmen ab 15 Uhr die „Vechtetal Musikanten“ diese Aufgabe. Mit den Musikanten wird auch der Nikolaus auf dem Schüttorfer Marktplatz erwartet. Neben der reformierten Kirche und deren Turm ist auch die Kirchschule an beiden Tagen geöffnet. In der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr lädt dort das Schulmuseums zu einem Besuch ein.

Am Sonnabend findet parallel zum Weihnachtsmarkt im reformierten Gemeindehaus ab 14 Uhr ein Basar statt. Hier werden zum Beispiel Bastelartikel, Taschen für Kinder und Erwachsene, selbstgekochte (Bio) Marmeladen und selbst gebackenes Brot angeboten. Der „Eine Welt Laden“ wird ebenfalls seine Waren verkaufen.