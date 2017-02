Weihnachtsmarkt rund um Quendorfer See geplant

Schüttorf. Im kommenden Winter könnte ein weiterer Weihnachtsmarkt um die Gunst der Besucher werben: Den GN liegt der Entwurf eines Konzepts für einen „See-Weihnachtsmarkt“ rund um den Quendorfer See vor. Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus bestätigte auf Nachfrage: „Die Genehmigung für solch einen Markt ist beantragt.“

Fraktionen beraten über Antrag

Er habe die Angelegenheit an die Fraktionen weitergeleitet. Diese können nun über die Sache beraten, bevor sie am 14. Februar im nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss der Stadt über den Antrag diskutieren und abstimmen. Es sei üblich, dass solche Genehmigungsfragen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten würden, sagte Windhaus weiter.

Das Konzept: Angedacht ist ein Weihnachtsmarkt, der sich in mehrere kleine Hauptmärkte unterteilt und entlang des Wanderwegs einmal um den kompletten Quendorfer See aufgebaut wird. Als Termin hat der Veranstalter das 3. Adventswochenende anvisiert – um nicht in Konkurrenz mit dem Weihnachtsmarkt in der Schüttorfer Innenstadt (1. Adventswochenende) sowie dem in Bad Bentheim (2. Adventswochenende) zu stehen. Als Dauer der Veranstaltung hat der Organisator vier Tage geplant.