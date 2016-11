Weihnachtspostamt in Himmelsthür öffnet

dpa Hildesheim. Das Weihnachtspostamt der Deutschen Post in Himmelsthür nimmt morgen wieder offiziell seinen Betrieb auf. Kinder und Erwachsene können dann wieder ihre Wünsche und Sorgen per Brief an den Weihnachtsmann oder das Christkind schicken. Mehr als 50 000 Briefe kamen im vergangenen Jahr an. Jeder zehnte Brief kommt inzwischen aus dem Ausland, die meisten davon aus Asien, wie ein Post-Sprecher sagte. Doch nicht nur Kinder schreiben ihre Wünsche: So bitten Erwachsene um Beistand oder um den offiziellen Briefstempel des Weihnachtspostamts für die Briefmarken-Sammlung.