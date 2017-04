Weitere Stromtrasse in der Region geplant

Meppen. Das hat Projektleiter Klaus Wewering im Anschluss an die nichtöffentliche Veranstaltung im Gasthaus Kamp gesagt. Nach seinen Ausführungen gibt es bislang noch einen sehr breiten Untersuchungskorridor, der etwa im mittleren Emsland von der niederländischen Grenze bis zur Stadt Haselünne reicht. Ausgangspunkt der A-Nord ist die Konverterstation in Emden. „Von dort sammeln wir speziell den Offshore-Strom der Windkraftanlagen ein“, so Wewering. Die Leitung endet nach 300 Kilometern in Osterath im Großraum Düsseldorf. 2,7 Gigawatt wird A-Nord übertragen. Von Nordrhein-Westfalen aus wird sich dann eine zweite Leitung, Ultranet, anschließen, die den Strom bis nach Philippsburg (Baden-Württemberg) transportieren soll.

Trotz des bislang großen Untersuchungsraums im Emsland sagte Wewering aber auch: „Wir wollen eine möglichst geradlinige Trasse realisieren.“ Er kündigte an, dass Amprion nach den Sommerferien im 300 Kilometer langen Korridor rund 20 Bürgerinfomärkte veranstaltet, auf denen sich die Bürger zum einen informieren, aber zum anderen auch ihre Einwände vortragen können. Auch die Träger öffentlicher Belange würden weiter am Genehmigungsverfahren beteiligt. Pressesprecher Jonas Knoop versprach: „Wir werden jeden Hinweis prüfen.“

Baubeginn in drei bis vier Jahren

Nach einem Abwägungsprozess will das Unternehmen Amprion, das die Trasse plant, baut finanziert und betreibt, mehrere jeweils einen Kilometer breite Korridore für das Erdkabel ausarbeiten und der Bundesnetzagentur im Frühjahr 2018 als Varianten präsentieren. „Die Bundesnetzagentur legt dann den finalen Korridor 2019 fest“, sagte der Projektleiter. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werde dann die exakte Trasse festgezurrt.

Amprion will 2020/21 mit dem Bau starten. Die Kosten bezifferte Wewering auf rund zwei Milliarden Euro. Für das Erdkabel ist ein 24 Meter breiter Schutzstreifen notwendig, auf dem keine Gebäude und keine Bäume stehen dürfen. Landwirtschaft sei oberirdisch aber möglich. Es würden jeweils zwei Kabelgräben in zwei Meter Tiefe verlegt. Wewering ergänzte, dass die Trasse Straßen wie die Emslandautobahn queren kann. „Wir werden die A-Nord auch unter den Flüssen Ems und Rhein queren lassen müssen.“

Bündelung mit weiterer Leitung wird geprüft

Auf die Frage, welche Flächen sich für ein Erdkabel gar nicht eignen, nannte Wewering „Wohnsiedlungen sowie Sondergebiete wie zum Beispiel den Übungsplatz der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen.

Zusätzlich zu dieser A-Nord-Trasse planen Amprion und Tennet zusammen bereits eine 380-kV-Leitung, ebenfalls durch das Emsland und die Grafschaft. „Einige Vertreter der Kommunen wollten von uns wissen, ob wir die beiden Trassen nicht über einen gemeinsamen Korridor führen können“, sagte Wewering. Amprion plane die A-Nord zwar unabhängig, aber werde auch prüfen, ob eine Bündelung mit der Freileitung an bestimmen Punkten möglich sei.