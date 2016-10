Weitere US-Verbraucher berichten von brennenden Ersatz-Note-7

dpa New York. Samsung gerät im Debakel um sein Smartphone Galaxy Note 7 stärker unter Erklärungsdruck, nachdem weitere US-Verbraucher von brennenden Ersatzgeräten berichteten. Drei Zwischenfälle binnen einer Woche sind mit einem im Zuge der Rückrufaktion erhaltenen Note 7 bekannt. Am Mittwoch war deswegen ein Flugzeug geräumt worden. Nun erzählte eine 13-Jährige dem US-Sender KTSP, sie habe ein brennendes Gefühl am Daumen gespürt, dann habe das Telefon die Schutzhülle weggeschmolzen. In einem weiteren Fall berichtete ein Mann, er sei von einem zischenden Geräusch aufgewacht. Das Schlafzimmer sei mit Rauch von einem brennenden Note 7 gefüllt gewesen.