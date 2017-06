Weitere Verbesserungen für Rentner - Reformen verabschiedet

dpa Berlin. Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl hat die große Koalition noch drei wichtige Rentenreformen im Bundestag durchgebracht. Mit der Stärkung der Betriebsrenten will sie insbesondere Geringverdiener besser vor Altersarmut schützen und die Betriebsrente kleinen und mittleren Unternehmen schmackhaft machen. Außerdem sollen bis 2025 die Ost- an die Westrenten vollkommen angeglichen werden. Und wer aus Gesundheitsgründen gar nicht mehr oder nicht mehr voll arbeiten kann, soll bessergestellt werden, wenn er ab 2018 in Erwerbsminderungsrente geht.