Welche Geschenke gab‘s für bekannte Grafschafter?

Nordhorn. Zunehmend mehr Erwachsene kehren nach Jahren langer Wunschzettel und teurer Wünsche dem Konsum den Rücken und entdecken für sich eine neue Bescheidenheit. „Was haben Sie zu Weihnachten geschenkt bekommen“, fragten gestern die GN einige bekannte Grafschafter. Eigentlich nicht viel, lässt sich das Ergebnis bilanzieren, doch was es für sie unter dem Weihnachtsbaum auszupacken gab, war für alle eine Überraschung. Wichtig war für alle Befragten ein eher besinnliches Weihnachten im Kreis der Familie, ein Fest nach guter alter Tradition und besonders: Viel Freude für die Kinder.

„Wir versuchen, uns so wenig zu schenken wie notwendig“, berichtet etwa Landrat Friedrich Kethorn: „Und meistens sind unsere Geschenke dann besonders an den eher praktischen Dingen orientiert.“ Der 65-Jährige selbst durfte sich diesmal über ein Buch freuen: „Ich will, dass meine Kinder nicht mehr lügen müssen“ gab es für den Landrat: Lothar de Maizières eigene Geschichte der deutschen Einheit auf 340 Seiten. „Ich lese gerne. Vor allem politische Bücher treffen mein großes Interesse – und meine Frau weiß das“, erzählt Kethorn, der meistens vor dem Einschlafen noch etwas Zeit zum Schmökern findet.

Besonders haben er und seine Frau sich jedoch über ein großes Foto von ihrer ersten, sechs Monate alten Enkeltochter Helena gefreut. Das Kind von Sohn Arno und seiner Frau Christina machte mit Kethorns weiteren Söhnen Henning und Bernd den Heiligabend am Nordhorner Kohdiek zu einer echten Familienfeier und zum gemütlichen Beisammensein mit Bescherung, Weihnachtsgedichten, Weihnachtsgans und zum guten Schluss mit dem Festgottesdienst um 22 Uhr in der Alten Kirche am Markt.

Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling entdeckte für sich unter dem Weihnachtsbaum einen neuen Jogginganzug – und freut sich, egal ob er von seiner Ehefrau nun als nette Aufforderung zum sportlichen Laufen oder doch eher fürs Sofa gedacht war. Gut gemeint war das Geschenk allemal. „Wir schenken uns zu Weihnachten nicht viel“, verrät Nordhorns Stadtoberhaupt aus seinem Privatleben: „Die Kinder bekommen dafür umso mehr.“ Von denen bekam Vater Berling als leidenschaftlicher Teetrinker eine große Teetasse.

Gefeiert wurde bei den Berlings in der Familie, wobei Heiligabend eine Ente auf den Tisch kam und das „Haus vier Tage lang voll war“. Der Grund: Der Geburtstag eines Sohnes fällt ausgerechnet auf den Tag vor Heiligabend. Und auch über die Weihnachtsfeiertage gab es volles Haus: „Wir sind eben eine große Familie.“

Pastor Heinz-Hermann Nordholt, Präses des evangelisch-reformierten Synodalverbandes Grafschaft Bentheim, verrät: „Wir schenken uns zu Weihnachten nur wenig und haben eine Obergrenze.“ Wo die liegt, will Nordholt natürlich nicht verraten. Er selbst bekam von seiner Familie den besonderen Kalender „The Notes of Berlin“, eine DVD mit dem Spielfilm „The Limits of Control“ seines Lieblings-Independentregisseurs Jim Jarmusch sowie eine Vinylschallplatte für seine große Sammlung, die Nordholt auf seinem alten Plattenspieler von 1979 ihre Runden unter der Nadel drehen lässt. Seine Frau bedachte den Teefan zudem noch mit einer kleinen weißen Teekanne. „Die reicht auch schon mal für drei Tasse, denn ich bin ein leidenschaftlicher Teetrinker.“

Doch auch für Nordholt war das Schönste an Heiligabend das Zusammensein mit seiner Familie – vor allem mit der zweidreiviertel Jahre alten Enkelin Evelin-Lil, Tochter von Sohn Rasmus aus Bochum. An der reich gedeckten Tafel bei Raclette und Kartoffelsalat nach Berliner Rezept hatte man sich viel zu erzählen, bis den Pastor um 22 Uhr die Pflicht auf die Kanzel in der Alten Kirche am Markt rief. Doch gerade dieser nächtliche Gottesdienst im historischen Kirchengemäuer, bei dem die Kirche stimmungsvoll in das Kerzenlicht der großen Kronleuchter getaucht wird, hat es dem Pastor immer noch besonders angetan: „Dann haben wir ein volles Haus, die Lichtstimmung ist wie vor Hunderten von Jahren und ich versuche, die biblische Geschichte in ein aktuelles Setting zu setzen, damit wieder neue Funken sprühen.“ Überhaupt war der Geistliche über die Feiertage voll und ganz im Weihnachtsmodus: Am zweiten Feiertag predigte Nordholt dann in Brandlecht.

Auch beim SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Will und seiner Familie halten sich „die Geschenke in Maßen“. Der Nordhorner entdeckte für sich bei der Bescherung eine Reihe kleinerer Überraschungen, die sich fast alle um sein großes Hobby drehen: die Jagd. So zeigte sich der 64-Jährige etwa über eine Warnweste, eine Kappe und ein Taschenmesser mit Säge „voll zufrieden“. Klar, dass Heiligabend bei dem Jäger aus Leidenschaft auch nur Selbsterlegtes auf den gedeckten Tisch kommt: Eine spezielle Wildbratwurst aus Reh und Schweinefleisch, serviert mit Speckkartoffelsalat: „Regionalprodukte der Region“, meint Will, der sich ansonsten noch zur Bescherung über die „üblichen Dinge des leiblichen Wohlbefindens“ freute.

Dabei gehört im Hause Will Weihnachten nicht nur das gute Essen und der geschmückte Baum zur Tradition: Da der Politiker am 1. Weihnachtsfeiertag Geburtstag hat, war am 25. Dezember die „Bude voll“ mit Verwandten, Freunden und Bekannten. Zur Verteilung der Geschenke erklärt Will augenzwinkernd: „Am 24. Dezember gibt es für mich den linken Socken, am 25. Dezember den rechten Socken.“

Sein Grafschafter Landtagskollege Reinhold Hilbers von der CDU hatte Heiligabend vor allem jene Aufgaben zu erfüllen, die auf einen Vater von vier 11 bis 14 Jahre alten Kindern nun einmal so zukommen. Nachdem die Reihenfolge der Bescherung zuvor unter dem Nachwuchs ausgeknobelt worden war, hatte es der 52 Jahre alte Familienvater vor allem mit dem Aufbau der Geschenke zu tun. Im Hause Hilbers in Wietmarschen-Lohne galt es erst einmal, ein neues Sofa zusammen zu schrauben, eine „Playstation“ ans Laufen und ein Notebook an den Start zu bringen. Hilbers selbst durfte sich über einige Kleinigkeiten von den Kindern, über eine Autobiografie von Popstar Phil Collins, eine Sting-CD und ein neues Hemd freuen.

„Wir schenken uns nicht viel, die Kinder stehen im Vordergrund“, berichtet der Landtagsabgeordnete aus seiner Familie: „Wir machen es so, wie es gerade passt.“ Viel wichtiger war ihm da das traditionelle Raclette-Essen nach der Bescherung – und nachdem das neue Sofa fürs Kinderzimmer verschraubt war, blieb auch noch Zeit „für ein schönes Glas Wein“.