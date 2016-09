Weltkindertag in der Grafschaft

Bild 1 / 3 350 Kindergartenkinder und Schüler der Grundschule Gildehaus feiern den Weltkindertag auf dem Kirchengelände der evangelisch-reformierten Kirche an der Dorfstraße. Foto: Hermann Dobbe

In Schüttorf feiern Kindergartenkinder auf dem Marktplatz. Foto: Hermann Dobbe

In Neuenhaus haben die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätten „Dinkel-Chamäleon“ und „Johannes“ sowie des Kindergartens „Hiltener Zwerge“ hinter dem alten Rathaus 193 Luftballons aufsteigen lassen. Foto: Hermann Lindwehr

In der Grafschaft haben Hunderte Kinder den Weltkindertag gefeiert. Das Motto des bundesweiten Festes in 2016 ist „Kindern ein Zuhause geben“. Unter anderem hat es Aktionen in Neuenhaus, Gildehaus und Schüttorf gegeben.