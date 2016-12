Weltmeister Rosberg kontert Lauda-Kritik

Mehr aus diesem Ressort

Die Entscheidungen sind gefallen: Schalke überwintert als klarer Gruppensieger in der Europa League, Mainz ist raus. Am letzten Spieltag will die Weinzierl-Elf eine perfekte Bilanz. Und die 05er wollen endlich einen Sieg im eigenen Stadion. mehr...

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat sich gegen die Kritik von Mercedes-Teamaufseher Niki Lauda an seinem plötzlichen Rücktritt gewehrt. „Ich verstehe nicht, was Niki da geritten hat. Irgendwas muss er falsch verstanden haben“, sagte Rosberg der „Zeit“. mehr...

Nach der bitteren 1:2-Pleite in Leipzig ist Schalke in der Europa League gefordert. Trainer Weinzierl wird in der sportlich bedeutungslosen Partie in Salzburg zahlreiche Stammkräfte schonen. Vorrang hat das Bundesliga-Heimspiel gegen Leverkusen am Sonntag. mehr...