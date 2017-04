Weltranglistenerste Kerber in Monterrey im Halbfinale

Mehr aus diesem Ressort

Die Entscheidung beim 81. Masters in Augusta fiel erst im Stechen. Der Spanier Sergio Garcia holte sich erstmals einen Major-Titel. Auch Martin Kaymer konnte am Schlusstag überzeugen. mehr...

Angelique Kerber bleibt in diesem Jahr nach wie vor ohne Titel. Weil sie im dritten Satz unerklärlicherweise völlig einbrach, verlor sie das Finale von Monterrey. Mit Blick auf den Fed Cup in zwei Wochen war das Event in Mexiko dennoch wichtig für Kerber. mehr...