Weltstrafgericht ahndet Zerstörung von Kulturerbe in Mali

dpa Den Haag. Zum ersten Mal hat der internationale Strafgerichtshof einen Dschihadisten für die Zerstörung von Weltkulturerbe schuldig gesprochen. Vier Jahre nach der Zerstörung von Jahrhunderte alten religiösen Bauwerken in Timbuktu verurteilte das Gericht Ahmad Al Faqi al Mahdi in Den Haag zu neun Jahren Haft. Er hatte nach Ansicht der Richter die Attacken geleitet und war selbst an der Zerstörung von fünf Monumenten beteiligt. Der etwa 40 Jahre alte Islamist hatte die Tat gestanden.