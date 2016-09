Wendlands kritisieren Vorgehen der Verwaltung

Gildehaus. Seit sieben Jahren steht das Möbelhaus Wendland im Gildehauser Ortskern zum Verkauf. Wenn bis Ende des Jahres kein Kaufvertrag unterschrieben ist, nehmen Karl-Heinz und Gisela Wendland die Immobilie inklusive Wohnhaus und Grundstück vom Markt. „Wir wollen verkaufen, aber wir müssen nicht“, sagte Karl-Heinz Wendland im Gespräch mit den GN. „Dann würde es eine Bauruine. Das wäre für den Ort nicht schön.“

An Ideen für das Gebäude und auch für das Grundstück mangelt es nicht. In der vergangenen Woche hatte die Bentheimer Stadtverwaltung einen Vorschlag für einen Neubau auf dem Grundstück sowie einen neu gestalteten Dorfplatz davor vorgestellt (die GN berichteten). „Wir haben ein Angebot von der Stadt vorliegen. Aber das ist nur die Hälfte von dem, was uns ein zweiter Interessent geboten hat“, erläuterte der Eigentümer, warum ihn die Veröffentlichung der Pläne so überrascht hat. Auch habe sich das Angebot der Stadt in den vergangenen Jahren nicht erhöht.

Ein Gildehauser Ingenieur hat ebenfalls Pläne – und nach seiner Aussage auch Investoren – für das ehemalige Möbelhaus. Sie sind in den Schaufenstern an der Dorfstraße ausgestellt. Er will in dem leer stehenden Gebäude zwei Ladenlokale und Wohnungen unterbringen. „Als er einen Bauantrag gestellt hat, wurde der von der Stadtverwaltung beim Landkreis blockiert. Uns hat man gesagt, dass das rechtens ist“, erzählte das Ehepaar. Ohne Baugenehmigung würden die Investoren allerdings nicht kaufen wollen.

An den Plänen der Stadtverwaltung an sich haben die beiden nichts auszusetzen. Allerdings fänden sie es nur richtig, wenn die Verwaltung – falls sie den geforderten Preis nicht zahlen kann oder will – den Weg für den zweiten Interessenten frei macht und sein Projekt ermöglicht.

Für das Ehepaar Wendland steht fest, dass Ende des Jahres Klarheit herrschen muss. „Wir überlegen seit Jahren bei jeder Veränderung in Haus und Garten, ob es sich noch lohnt. Das soll ein Ende haben“, sind sie sich einig. Im Zweifel bleiben sie eben dort wohnen. „Wir haben es hier wirklich schön. Unseren Garten nennen wir immer unser kleines Paradies mitten im Ort“, erzählten sie.

