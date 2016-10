Wenn im Pokal keine Mannschaft gewinnen will ...

fh Neuenhaus. Acht Sekunden waren im Pokalspiel zwischen dem TV Dinklage und der SG Neuenhaus-Uelsen noch zu spielen, da bekamen die Zuschauer am Sonnabend in Steinfeld etwas zu sehen, was es im Handball eigentlich gar nicht gibt: ein Eigentor! Als Carina Holtvlüwer mit einem beherzten Wurf in den eigenen Kasten die 24:25 (11:16)-Niederlage des Landesligisten aus der Niedergrafschaft gegen den Oberligisten erzwungen hatte, da vergingen erst einige Sekunden, ehe der Schiedsrichter den Treffer anerkannte und das Spiel beendete. Und dann gab es für Holtvlüwer Applaus von der Tribüne. So berichtet es jedenfalls Hans Paust: „Die Leute haben stehend Beifall geklatscht“, sagt der Trainer der SG, der die Eigentorschützin ausdrücklich lobt: „Das war mutig von ihr, das so umzusetzen, was wir vorher besprochen hatten.“

Vom Pokal-Skandal reden seither die einen, von einer Provokation die anderen, einig sind sich alle, dass es ein unwürdiges Spektakel war. „Das war nicht die feine Art“, kommentiert auch Paust das selbst erzwungene Ausscheiden seines Teams im Halbfinale des Viererturniers in der 2. Runde des HVN-Pokals, und erklärt: „Wir sind provoziert worden; das war eine Respektlosigkeit von Dinklage und ich lasse mich nicht verarschen.“

Um Pausts Unmut zu verstehen, muss man die Hintergründe kennen: Der TVD führte zu Beginn der zweiten Halbzeit 17:11, was dem Klassenunterschied entspricht, zumal die SG ersatzgeschwächt war. „Aber dann haben die das Handballspielen eingestellt“, zürnt Paust. Selbst frei vor dem Tor hätten die Dinklagerinnen plötzlich meterweit daneben geworfen. Und nach einem 10:0-Lauf führte auf einmal die SG 21:17. Absurd, aber keine der beiden Mannschaften wollte gewinnen. Die SG nicht, weil sie sich nicht auch noch das für 18.30 Uhr angesetzte Finale antun wollte, da sie bereits am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder im Bus auf den Weg zum Punktspiel nach Wilhelmshaven sitzen musste. Und die Dinklagerinnen nicht, weil die 3. Runde am 7./8. Januar angesetzt ist – ausgerechnet an jenem Wochenende, an dem der Verein sein traditionelles Kohlessen ausrichtet.

So gab es in der Schlussphase einen munteren Fehlschuss-Wettbewerb. Nach Toren lag die SG stets vorn und warum ein und dieselbe Dinklager Spielerin mit ihren Toren dafür sorgte, dass es dann doch 24:24 stand, kann Paust sich nicht erklären.

Dass er dann ein Eigentor anordnete, dazu steht er nach wie vor: „Wenn ich so respektlos behandelt werde, würde ich das immer wieder so machen“, sagte Paust gestern, der den Clou dieses Spiels leider verschwiegen hat, als er den GN am Sonntag die Infos zum Spiel übermittelte. „Ich wollte das Ganze einfach abhaken“, verspürte er keinen Redebedarf zu dem Vorfall, hält er den HVN-Pokal doch sowieso für überflüssig: „Den braucht keiner, den will keiner.“